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HONOR「無閃爍」手機屏幕 低光下觀看舒適

【明報專訊】HONOR 90（圖）以觀看舒服為賣點，是首款配備3840Hz超高頻PWM調光技術的智能手機，宣稱能減少眼睛疲勞。此技術獲TÜV萊茵的相關認證，即使在低亮度下，無閃爍屏幕也能提供更舒適的觀看體驗。屏幕又採用模擬自然光的技術，宣稱能提升視覺舒適度。

至於另一技術「助眠顯示」，品牌宣稱會根據人體褪黑激素分泌規律，調整屏幕色溫以提升睡眠質素。屏幕所發出的藍光非常低，還支持400階暗光亮度調節，確保在黑暗環境中也能享受舒適的觀看體驗。

2億像素配大傳感器 夜攝模式毋須等

影相功能亦是HONOR 90的殺着，它擁有2億像素的主鏡頭，更配備大傳感器，感光能力更強，細節更出色。使用夜間模式時，毋須等待即可捕捉到每個細節。人像拍攝模式也經過增強，即使在不同焦段下，都能捕捉出超清晰的影像。手機另搭載1200萬像素的超廣角微距鏡頭，200萬像素的景深鏡頭則輕鬆實現淺景深相片。

HONOR 90採用前後對稱四曲面的時尚設計，機身輕薄易於握持。新機配置Snapdragon 7 Gen 1的5G 4nm處理器，GPU性能比上代提升20%；而5000mAh的超大電池和內置的AI省電技術，確保手機能應對一整天的工作。它還支援66W有線快充技術，只需15分鐘即可充電至45%。●

HONOR 90規格

屏幕：6.7吋2664×1200解像度AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 加速版

儲存空間：12GB+256GB／512GB

外置儲存： microSD（最高512GB）

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：2億像素f1.9、1200萬像素超廣角微距鏡頭 f2.2、200萬像素景深鏡頭f2.4

前置鏡頭：5000萬像素f2.4

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：5000mAh

其他：66W 快充

體積：161.9×74.1×7.8 mm

重量：183g

顏色：星鑽銀、冰羽藍、墨玉青

售價：$3199（256GB）、$3499（512GB）

查詢：3579 8099（HONOR香港）

[E潮]

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