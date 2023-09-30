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同場加映：Redmi $1499起抵玩4nm處理器5G手機

【明報專訊】以高性價比作賣點的小米Redmi，最近推出一款非常抵玩的入門手機Redmi 12 5G（圖）。只需$1499起，便搭載Snapdragon 4 Gen 2平台、4nm處理器和5G網速。

低藍光認證 播片27小時

Redmi 12 5G採用高級玻璃機背和金屬裝飾，充滿時尚感。6.79吋FHD+ DotDisplay屏幕擁有2460×1080的高解析度，可盡情享受沉浸式觀影體驗。手機亦通過SGS低藍光認證，配備專屬閱讀模式，宣稱長時間閱讀可減少眼睛疲勞。防塵防水則為IP53等級，生活上一般濺水不會有問題。

它配備了18W的Type-C快速充電端口和5000mAh電池，支援23天待機或27小時影片播放的時間。此外，它還具備3.5毫米耳機插孔和NFC功能，可當作家中其他設備的智能遙控器。

Redmi 12 5G主鏡頭達5000萬像素，配備200萬像素的景深鏡頭，可以拍攝出自然逼真的淺景深效果。無論是攝影的HDR模式、夜間模式還是人像模式，又或者拍片的電影模式或縮時攝影，Redmi 12 5G都能勝任。手機內置7種熱門電影相機濾鏡，通過精準計算和實時預覽輕鬆拍出精彩照片。●

Redmi 12 5G規格

屏幕：6.79吋2460×1080解像度LCD、90Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

儲存空間：8GB+128GB／256GB

外置儲存：microSD（最高1TB）

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬素主鏡頭f1.8、200萬像素景深鏡頭f2.4

前置鏡頭：500萬像素f2.2

網絡：5G／Wi-Fi／藍牙5.0／NFC

電池容量：5000mAh

其他：18W快速充電、側面指紋感應器、面部識別、IP53防水防塵

體積：168.6×76.28×8.17mm

重量：199g

顏色：午夜黑、天空藍、極地銀

售價：$1499（128GB）、$1699（256GB）

查詢：3077 3620（小米）

[E潮]

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