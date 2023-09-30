HUAWEI Mate 60 Pro vs. iPhone 15 Pro Max 國產晶片機 衛星電話有驚喜

隨着iPhone 15系列登場，兩家品牌的比併再次成為話題。Mate 60 Pro在硬件、功能、攝力上，跟iPhone 15 Pro Max（機價$10,199起）相比，誰勝誰負？

【iPhone 15 Pro Max手機評測，詳見shorturl.at/lmoP5】

比外觀硬件：Mate 60 Pro勝

Mate 60 Pro屏幕為6.82吋，稍勝iPhone 15 Pro Max的6.7吋。前者用上第二代崑崙玻璃屏幕，耐摔能力提升1倍；框架則採用「玄武架構」加強防護功能。兩款手機皆有4色選擇，Mate 60 Pro有雅川青、白沙銀、南糯紫及雅丹黑，雙色設計有特色；iPhone 15 Pro Max則為黑、白、藍、灰。兩機容量一樣，有256GB、512GB及1TB選擇。不過Mate 60 Pro有12GB記憶體，而iPhone 15 Pro Max據報為8GB。

比性能：iPhone 15 Pro Max勝

Mate 60 Pro內置全新Kirin 9000S處理器，官方指幾乎全是中國自主研發，以7nm製程製作，效能如何呢？記者利用Geekbench 6軟件實測，CPU單核心約1250分、多核心約3300分；GPU則取得大約3000分，與兩年前Samsung Galaxy S21等使用Snapdragon 888晶片的手機相若。一般日常生活、打機夠用，但與現今iPhone 15 Pro Max等旗艦手機有距離，只算是中階以上的性能。記者亦實試利用Mate 60 Pro玩遊戲《原神》，畫面調校至中等質素，仍然可以流暢地遊玩。惟未知是系統穩定度不足，還是遊戲未更新至配合新機系統，有時會出現畫面「崩壞」的情况。

比網速：打和

HUAWEI手機因為缺乏美國5G晶片，以往只能對應4G網絡。Mate 60 Pro的自主研發晶片是否支援5G？記者在香港不同地區實測，平均約100至300Mbps，的確相當於5G網速，不過5G的圖標並沒有在手機畫面上特別標示。外國的測試亦發現，Mate 60 Pro與iPhone 15 Pro Max的上下載速度各有千秋。

比新猷：Mate 60 Pro勝

Mate 60 Pro另一大突破是支援衛星通話，號稱是全球首款支援衛星通話的大眾手機，香港都在覆蓋範圍之內。用家以內地電話卡申請「天通衛星服務」等增值服務後，即使在沒有網路信號的地方如鄉郊、山間，甚至緊急時在飛機上，也可以撥打、接聽衛星電話，時刻保持聯繫。至於iPhone作為一個成熟系統，今代驚喜相對不大。

比攝力：打和

兩部手機皆屬3主鏡頭。Mate 60 Pro的5000萬像素主鏡頭支援3.5倍光學變焦，另外還有1200萬像素超廣角鏡頭，以及4800萬像素3.5倍微距長焦鏡；iPhone 15 Pro Max只有主鏡頭達4800萬像素，其餘皆為1200萬，不過新加入了5倍長焦鏡頭，影得遠一點，誰勝誰負視乎需要。

總結：中階性能 高階手感、操作、攝力

總體上，HUAWEI Mate 60 Pro性能未及頂級旗艦手機水準，可是論手感、操作及攝力，仍然保持品牌一貫好表現。須留意的是新機暫時香港仍未有行貨消息，想購入的用家只能透過水貨入手。●

HUAWEI Mate 60 Pro規格

屏幕：6.82吋2720×1260解像度OLED屏幕、120Hz刷新率

處理器：Kirin 9000S

儲存空間：12GB＋256GB／512GB／1TB

外置儲存：NMCard（最高256GB）

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素主鏡頭f1.4-f4，支援3.5倍光學變焦

1200萬像素超廣角鏡頭f2.2

4800萬像素潛望長焦鏡頭f3

前置鏡頭：1300萬像素f2.4

電池容量：5000mAh

其他：88W超級快充、50W無線快充、屏幕指紋、面部識別、IP68防水

體積／重量：163.65×79×8.1mm ／225g

售價：$8680（256GB）、$9380（512GB）、$10,380（1TB）

查詢：6838 1001（三禾電氣）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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