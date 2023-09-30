明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
E潮

HUAWEI Mate 60 Pro vs. iPhone 15 Pro Max 國產晶片機 衛星電話有驚喜

【明報專訊】被切斷美國半導體供應多年的HUAWEI，早前靜靜推出震撼作Mate 60 Pro，換上自家研發晶片，據稱網速跟5G網絡不分上下；還有「衛星電話」功能，結果即使香港只有水貨供應，仍然引來熱話，甚至被冠為「iPhone殺手」。HUAWEI隨後公布將推出一系列新機種，還請來劉德華代言，準備大展拳腳。

隨着iPhone 15系列登場，兩家品牌的比併再次成為話題。Mate 60 Pro在硬件、功能、攝力上，跟iPhone 15 Pro Max（機價$10,199起）相比，誰勝誰負？

【iPhone 15 Pro Max手機評測，詳見shorturl.at/lmoP5

比外觀硬件：Mate 60 Pro勝

Mate 60 Pro屏幕為6.82吋，稍勝iPhone 15 Pro Max的6.7吋。前者用上第二代崑崙玻璃屏幕，耐摔能力提升1倍；框架則採用「玄武架構」加強防護功能。兩款手機皆有4色選擇，Mate 60 Pro有雅川青、白沙銀、南糯紫及雅丹黑，雙色設計有特色；iPhone 15 Pro Max則為黑、白、藍、灰。兩機容量一樣，有256GB、512GB及1TB選擇。不過Mate 60 Pro有12GB記憶體，而iPhone 15 Pro Max據報為8GB。

比性能：iPhone 15 Pro Max勝

Mate 60 Pro內置全新Kirin 9000S處理器，官方指幾乎全是中國自主研發，以7nm製程製作，效能如何呢？記者利用Geekbench 6軟件實測，CPU單核心約1250分、多核心約3300分；GPU則取得大約3000分，與兩年前Samsung Galaxy S21等使用Snapdragon 888晶片的手機相若。一般日常生活、打機夠用，但與現今iPhone 15 Pro Max等旗艦手機有距離，只算是中階以上的性能。記者亦實試利用Mate 60 Pro玩遊戲《原神》，畫面調校至中等質素，仍然可以流暢地遊玩。惟未知是系統穩定度不足，還是遊戲未更新至配合新機系統，有時會出現畫面「崩壞」的情况。

比網速：打和

HUAWEI手機因為缺乏美國5G晶片，以往只能對應4G網絡。Mate 60 Pro的自主研發晶片是否支援5G？記者在香港不同地區實測，平均約100至300Mbps，的確相當於5G網速，不過5G的圖標並沒有在手機畫面上特別標示。外國的測試亦發現，Mate 60 Pro與iPhone 15 Pro Max的上下載速度各有千秋。

比新猷：Mate 60 Pro勝

Mate 60 Pro另一大突破是支援衛星通話，號稱是全球首款支援衛星通話的大眾手機，香港都在覆蓋範圍之內。用家以內地電話卡申請「天通衛星服務」等增值服務後，即使在沒有網路信號的地方如鄉郊、山間，甚至緊急時在飛機上，也可以撥打、接聽衛星電話，時刻保持聯繫。至於iPhone作為一個成熟系統，今代驚喜相對不大。

比攝力：打和

兩部手機皆屬3主鏡頭。Mate 60 Pro的5000萬像素主鏡頭支援3.5倍光學變焦，另外還有1200萬像素超廣角鏡頭，以及4800萬像素3.5倍微距長焦鏡；iPhone 15 Pro Max只有主鏡頭達4800萬像素，其餘皆為1200萬，不過新加入了5倍長焦鏡頭，影得遠一點，誰勝誰負視乎需要。

總結：中階性能 高階手感、操作、攝力

總體上，HUAWEI Mate 60 Pro性能未及頂級旗艦手機水準，可是論手感、操作及攝力，仍然保持品牌一貫好表現。須留意的是新機暫時香港仍未有行貨消息，想購入的用家只能透過水貨入手。●

HUAWEI Mate 60 Pro規格

屏幕：6.82吋2720×1260解像度OLED屏幕、120Hz刷新率

處理器：Kirin 9000S

儲存空間：12GB＋256GB／512GB／1TB

外置儲存：NMCard（最高256GB）

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素主鏡頭f1.4-f4，支援3.5倍光學變焦

1200萬像素超廣角鏡頭f2.2

4800萬像素潛望長焦鏡頭f3

前置鏡頭：1300萬像素f2.4

電池容量：5000mAh

其他：88W超級快充、50W無線快充、屏幕指紋、面部識別、IP68防水

體積／重量：163.65×79×8.1mm ／225g

售價：$8680（256GB）、$9380（512GB）、$10,380（1TB）

查詢：6838 1001（三禾電氣）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[E潮]

相關字詞﹕手機 華為

上 / 下一篇新聞