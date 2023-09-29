明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

10月秋拍焦點 蔡一鳴珍藏

【明報專訊】9至12月是全球收藏界關注的秋季拍賣季節。各大拍賣行密鑼緊鼓，積極在各地推出不同形式的拍賣活動。雖然重磅拍品通常在開拍前才壓軸亮相，但及早掌握整個拍場形勢也相當重要，好讓藏家先鳥瞰各專場情况，再就收藏興趣作「蟻行式搜索」。今期收藏版介紹當中焦點，例如樂山堂收藏的清雍正扁壺、明永樂青花大盤、張大千《龍女禮佛》等，提早跟大家展開秋拍之旅。

「樂山堂存珍：蔡一鳴藏中國書畫及藝術精品」專場將於香港蘇富比登場。蔡一鳴除是清翫雅集創始會員與理事長，也是亞洲知名收藏家，一直努力推廣中國藝術，系列包括中國藝術瑰寶，薈萃中國瓷器、古代及近現代書畫。

藏品橫跨千載 展現滬派審美觀

蘇富比亞洲區主席及亞洲藝術部環球主管仇國仕稱，蔡一鳴的藏品年代橫跨千載，其鑑賞功力深厚、藝術範疇廣闊，綜觀現今中國藝術收藏界無可媲美。蔡氏收藏展現經典滬派審美觀，與上海收藏家仇焱之、胡惠春等傳承密切，樂山堂也藏有兩人的舊藏。蔡氏年少時曾見識過胡惠春的珍藏，被中國藝術的精美感動，誰知數十載後他亦成為知名鑑藏家。他收藏始於中國瓷器，自參與1970年代初期香港蘇富比拍賣會開始建構樂山堂收藏，系列當中的張大千《龍女禮佛》便是1981年購自香港蘇富比。作品精描細染，在畫家相同題材之作中首屈一指。作品所用的奪目朱紅色乃礦物顏料，研磨調製耗時費工，實在難得。

清雍正扁壺 花鳥紋飾生動

專場亦有不少焦點，例如「清雍正鬪彩加粉彩安喜圖卷雲耳扁壺」（大清雍正年製）款展現中國陶瓷史巔峰，這是明代永樂至成化時期的經典器形，同時展現清代雍正開創的獨特紋飾風格。雍正力促工藝發展創新，令當時陶瓷藝術登峰造極，此作由景德鎮御窰廠製作。「花鳥紋飾扁壺」始見明永樂時期，後於清雍正時發展出多樣青花款式。以釉上彩裝飾的雍窰作例數量極小，存世者多為制式紋飾，本品畫意生動、自然酣暢，宛似水墨花鳥冊頁般的紋飾風格，極罕見。

明永樂瓜果紋大盤 30年後再現拍場

「明永樂青花纏枝瓜果紋折沿盤」則展示藤蔓盤繞連綿而生的精美。藤上結有三瓜，碩果飽滿。永樂青花大盤多數用蓮花或纏枝花卉為主紋飾，本盤繪瓜果很少見。現知同類拍品大多屬私人收藏。此盤自1988年於樂山堂珍藏，逾30年後再現拍場。另一珍寶「明正德青花黃綠彩劃雲龍紋盌」（正德年製）青花四字黃彩雙圈款，是現存同類拍品的唯一。以青花藍為地色、黃綠彩飾龍紋的例子在正德後已不復見，其工藝難度極高。本品曾為船王趙從衍所藏，於1986年現身拍賣會之後一直由樂山堂珍藏。

「無際之藍」鑽戒 夢幻迷人

拍賣行亦推出震撼珠寶，「無際之藍」戒指鑲嵌重達11.28卡的雷地恩形（Radiant）艷彩藍色鑽石，綴以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石。原石是25.73卡鑽石，在2020年9月在南非礦場開採，是該批著名藍鑽最大的一顆。它經精巧匠心的切割和拋光，變得夢幻迷人。此外，「璟瑤凝翠」珠寶套裝亦叫人歎為觀止。套裝以8顆質地無可挑剔的頂級蛋面翡翠作賣點，要製造質地一致的頸鏈和耳環，翡翠須來自同一原石，這作品的8顆翡翠卻是尺寸大而一致。它們顏色相若，質地晶瑩通透，由內至外散發迷人光芒。

■蘇富比「樂山堂存珍：蔡一鳴藏中國書畫及藝術精品」

預展：10月2至7日

拍賣：10月8日

■「璟瑤凝翠」專場拍賣

預展：10月2至4日

拍賣：10月5日

地點：香港會議展覽中心

查詢：www.sothebys.com/hk

文：呂一心

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞