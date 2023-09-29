中環隱秘酒吧 Happy hour自選黑膠播歌

他翻出美國傳奇爵士小號大師Miles Davis在1970年發行的Bitches Brew，「這張唱片的音樂很深層、emotional，能令聽者深思，在這酒吧就可感受到這種放鬆氣氛」。這裏還有對hip-hop文化影響深遠的funk、soul、disco等音樂，以黑人作品為主，從1960年代播到2000年代，亦有經典的Beatles、Michael Jackson。酒吧主打的雞尾酒從音樂汲取靈感，如取自美國搖滾樂團Nirvana同名歌曲的Lithium，由威士忌、瑪薩拉酒、藍莓與雲呢拿汁等調配而成。每逢周二至四下午5時至晚上7時happy hour，顧客只要點飲品就可從酒吧的黑膠收藏中自選播歌，周末則有DJ駐場以黑膠打碟。

■Frank's Records

地址：中環雲咸街79號7樓

IG：@franks.records

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