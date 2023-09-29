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開眼 設計

繪音之形 聽字之聲 平面設計師麥朗聲畫實驗

【明報專訊】線條垂落、翻動，依沿中文或英文的一筆一畫於黑裏閃爍。把麥朗設計的一方方sound type（聲音字體）拿給別人看時，他們第一反應是：現在很流行這些嘛。有聲有畫，直覺理解或以為是一般酷炫的動態字體，然而，麥朗用聲頻所造的字款與前者存有本質上的殊異——不是讀音、不是附加的音樂，那聲畫純粹是文字外形的波長振動。

簡單來說，你必須同時看與聽才能接收字意的全部。在「見字____」展覽裏試造漢字，在「36 days of type」挑戰中創作全套羅馬字母及數字，麥朗的sound type寫下了一次視聽合一的表意遊戲。

聲音轉換波形 創作圖案

麥朗下車朝我走來時，右手提着一部及膝的巨大長方機械。那是他從二手店買來的示波器。無形的聲音怎樣留下影像？原理是透過示波器測量電壓，把聲音左右頻轉換成XY橫直軸交疊的波形畫面。這種顯示技術本屬電子工程領域，只不過多年前被一群靈光閃現的藝術家挪作創作工具，闢出聲畫完全同步的「示波器藝術」（oscilloscope art），如麥朗口中的奧地利人Jerobeam Fenderson乃創始元老——隨意點開其YouTube頻道影片，驟耳一堆雜訊聲響，竟跟隨折線、圓球、環帶等高低頻扭變，於雙耳間織出一股意外和諧的電音。那經驗很難說明，彷彿鑿穿眼睛和耳朵的感官世界，有種令人一再迴播的魔力；用麥朗的話形容，就是吃了迷幻蘑菇似的「wee wung wung」出神感。

進一步解釋，最直截的聯想大概就是圖案大小等於音量、上下左右移位等於聲道之類，而其他繁複圖案（比如一架跑車或一隻恐龍），或許只有精通樂理和數學的人才能準確想像箇中視聽關係。麥朗說，那些音樂動聽兼視覺具象的作品，仔細想來其實好瘋狂，「第幾秒把頻率轉到這裏那裏、何時開何時關……短短幾分鐘片段可以做到個腦爆炸」。他目前的sound type更側重聲形原貌，一大瓶頸恰是未能如外國高手般真正做到旋律節拍貫連悅耳的圖騰，「心水清的話，你會留意到我不是一來就把聲音變成圖畫，而是先（用電腦軟件）讀取某些線條形狀，再扭曲它們的頻率振幅變成自己想要的圖案」。譬如他去年的展覽作品「見」、「字」、「生」、「聲」、「禁」、「言」等聽上來尖銳嘈雜，既是為了呼應那時的煩躁心情，也是由於自己處於技藝摸探階段。

示波器藝術 中文象形砌出趣味

示波器藝術在華語圈並非主流。麥朗的觀察是，過去好似沒人用過這原理砌中文字。正職於體感遊戲公司的他，從小已着迷聲音、動態、字體之間的碰撞互動，亦早知曉這門聲畫藝術的存在，直至正式參展才扚起心肝，認真鑽研如何用聲音和光線一筆一筆抄寫sound type。比較中文和英文，他指出前者之形本帶有某些含義，容易找到畫面上的趣味，如「光」呈圓身彷彿管路在發亮、「人」撇捺搖擺如同兩條腿走路；後者只有幾何線條，若不重複演繹需花不少心思，如「溫柔D」暗取粵語諧音「啲」，音色放柔微曲抖動，或者「Q」和「O」差距很小，球狀以外扭出了無窮符號「∞」。這套sound type不是形態統一的應用字體，更像一幅幅畫，按創作者內心圖景敲槌出來的藝術品。就如他特地從家裏攜來那部牛龜般大的示波器，純屬致敬浪漫，「大家有個美麗的誤會，以為製作這些影像必須用上這部機器，但它其實只是一部顯示屏，電腦熒幕做到同樣的事」，「等於你想用原汁原味的方法去看一些懷舊東西，用很大部主機玩紅白機，你尊重背後的原理，純粹是一種愛」。放部古董機在旁啪啪掣，調校焦距光暗，閒時滾滑網上外國同好收藏的特殊型號，他笑着形容「好爽」。

留下純真創造力 免硬梆梆講邏輯

此般自作樂心態，也許能輕輕置入香港字體設計之路的討論。監獄體、爆北魏體、空明朝體……本地眾籌的造字計劃不斷萌長，加上霓虹燈字牌等保育項目，人們似乎開始注目中文字體。不同於歐西字體，以萬字漢文起跳的龐大工程慮及投資回報、商業用途等現實層面，往往縮減了造字匠對字形或美學或功能的想像。麥朗自言不是嚴格受訓的字體設計師，但他認為，一點好奇心，一些有趣而無用的小型實驗，有時更能打開創意能量的邊界，「我不是說香港字體界需要些什麼什麼，也不是說造字要好隨心任性，只是人們有時太硬梆梆講邏輯」。設計和藝術兩端的平衡線可以畫得更長更鬆，比如他大學時代的課堂experimental typography（實驗字體創作），鼓勵學生將生活觀察轉化成三尖八角的新視覺語言，「我推廣這種興趣（聲音造字），也是單純希望人們留下一種純真的創造力」。

AI（人工智能）與人類對位的關係裏，永遠無法取代的是那持續把生命經驗融進創作的感知過程。在設計領地上，或者很多人都渴望朝這種大而非日常的內在意識探索。猶如7月時，麥朗在「UNHEARD 聲音祭」開辦sound type工作坊，他回述，參與者主要為設計師，人數最後多得要walk-in，大部分人出乎意料地裝購了指定的軟體工具，「我以為是很小眾的事，原來大家都有興趣，頗安慰的」。文字只能以一種眼睛的方式閱讀？是時候讓耳蝸破除這概念。

觀看動態作品 IG@sound.type

文：吳騫桐

編輯：劉子斌、鄭穎琦

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]

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