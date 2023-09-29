窺探城市中的峽谷 美國自然史博物館新奇觀

博物館新館的設計師珍妮．甘（Jeanne Gang）在不同訪問中提到，新館的設計靈感源自美國大峽谷，尤其對於峽谷內受到風和水侵蝕而形成的地形非常着迷，因此她帶領團隊研究不同的流動形態，例如水融化部分冰塊後形成的深坑水道，從而尋找在自然世界常見的形態。珍妮．甘是當前建築界翹楚，作品一直展現對自然世界的關注，努力思考建築如何融入環境。例如在芝加哥的林肯公園動物園，便將乳草圖案帶進Nature Boardwalk之中；芝加哥瑞吉酒店（St. Regis）外形也勾勒出水波的輪廓，映照附近的密歇根湖跟芝加哥河。

結構不規則 靠石牆撐起

若說她過去的設計多是糅合自然圖案在建築之中，那麼自然史博物館新館這項目便更為突破。5層高的新館由內至外，完全以不規則的峽谷結構作為本體，從新博物館入口步進中庭，舉目向上是錯綜複雜的石牆和通道，中庭和各層「峽谷」並無柱樑，全靠岩石般的主力牆支撐，方便遊人自由游走各個展覽區域。

為了令這奇觀成為可能，建築師首先要以數碼方式設計每道牆的位置和彎度，然後安裝相應的鋼筋骨架，再以噴漿方式（shotcrete）將混凝土逐層射到鋼筋上，才能形成如此獨特的建築形態。

仿生設計 兼顧保育

當然，仿生式建築風格（Biomimetic architecture）早在現代世界已大行其道，其中的仿生學概念（biomimicry），源自1960年代初的科學研究。而在建築界，仿生學一般理解為將大自然樣式的功能帶到建築設計，有別於上千年來一直只視自然世界為美學啟迪，仿生學更強調的是功能目的。因此，自然史博物館的仿生設計，除了視覺上的震撼，設計師也非常強調功能，包括多角度的自然採光和空氣對流、設計上減少建築廢料、外牆用上岩石來被動地降低室內溫度，「峽谷口」的玻璃也有各種紋理，避免途經中央公園的鳥群因誤撞玻璃而受傷。如此種種，都使得新館的仿生設計，不單成為紐約市的新奇觀，更體現出設計師以建築保育環境的創作理念，比起再多的展板或口號都更具說服力。

新館地下的出入口旁邊是新建的昆蟲區，看着無數螞蟻在透明展覽箱內掘泥築巢生兒育女時，抬頭一看眼前的峽谷式景觀，不禁感覺自己也不過像螻蟻般存在，在自然世界顯得莫名的渺小，一時的個人得失也便算不得什麼了。

作者簡介：政治理論研究者，在紐約留學，一邊跟內子到卡內基音樂廳撲飛，一邊在咖啡廳向學者專家討教。

文：李宇森

編輯：劉子斌、林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]