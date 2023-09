【明報專訊】郭梓祺問,你會唔會想寫嘢。咁都有。有人找我寫作還是第一次。我本做藝術創作,6年前第一次來到東京,是以藝術家身分駐留一個月,那時候我在吉祥寺做了一個聲音裝置的展覽。特別記得有晚所有藝術家都醉了,有人叫:「Tokyo artists are like a mudball, sometimes look like a shit!」我用我唯一剛學到的日文夾雜尷尬又不失禮的表情問候他:「大丈夫?(沒事嗎?)」Mudball的意思大概是泥球,日本小朋友會用泥土做球來玩,又可以是一門傳統技藝,做成寶石般的完美球體。到現在這句英文偶然也會浮現腦海。