【倫敦】談Tate Modern的狂

Tate Modern成功的地方，什麼藏品豐富、打卡熱點、出色的周邊產品之類的就不說了。我想特別着墨的，是那些超瘋狂的委約作品（commissioned artworks）。

Tate Modern的前身是一座發電站，因此大樓正中央有一個貫穿整個建築物、原用於放置渦輪機組的超大型空間。Tate相當聰明地保留了這設計，並命名為Turbine Hall。除了作為通往所有展廳的樞紐，自2000年開幕以來，每年都有至少一個新的委約作品在這空間展出，每次只會展出一組作品，成為該博物館的傳統。

Turbine Hall的所有藝術品都是特別為該空間創作，因此這些藝術品與空間的關係，與一般在畫廊、展場white space擺放的藝術品不同，空間本身就是藝術品一部分。2003年，丹麥藝術家Olafur Eliasson的作品The Weather Project在Turbine Hall展出，巨型的人造太陽照亮整個展廳，作品的出發點是氣候議題，但我覺得它的厲害之處在於創造出一個可以共同感受的空間。巨型的星球裝置藝術近年很多，但能讓人放下手機的卻很少。它除了人造太陽巨大的存在感以外，光的顏色、霧氣的運用，以及場域的配搭，都令人有想要坐下感受這空間，給自己一點時間思考或放空的感覺。

要感受空間特性，不論在創作角度還是觀展角度，最好的方法就是落場，因此互動性通常是這些藝術品的共通點。2006年Carsten Höller的Test Site就是好例子，它是一個真正可供遊玩的大型滑梯。同類型作品還有上月展出的、由Rasheed Araeen創作的Zero to Infinity。這些藝術品為觀眾提供另一種感受藝術的角度，使當代藝術變得不像一般人認為的那麼高冷、難以接近或是僅供打卡。

說到目前為止最瘋狂的作品，我認為是2007年哥倫比亞藝術家Doris Salcedo的Shibboleth。它是一條橫跨整個Turbine Hall地面的人造裂縫，藝術家認為它代表一個負空間，想表達一種人與人之間的邊界，以及探討種族、移民、社會分裂等議題。

這作品最有詩意的地方是，即使展覽期完結、裂縫重新填補後，Turbine Hall的地面仍留下一條永久傷痕，到今日依然清晰可見，可以說是對作品充滿曖昧的延續，或回應。

最後值得一提的是，由於Shibboleth這作品必須允許參觀者與它自由互動才能成立，因此Tate Modern非常大膽地未有為它加上物理防護設施，這種做法現在看來應算匪夷所思。這種願意盡量take risk的做法，就是Tate的特別之處。

文：Michael Cheung--當代藝術家，畢業於 Central Saint Martins，現居倫敦

編輯：呂晞頌

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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