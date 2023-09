Friday Planner：望住熒光幕

「電視撈飯」是90後或以前世代的香港集體回憶,那經精心佈置和剪輯的四方框世界,不知不覺影響了人們在現實的價值觀。大館群展「追殺TV」(Killing TV),顧名思義,邀來1970年代至今15名藝術家一同鑽探那令人筋疲力竭的電視國度。如「錄像藝術之父」白南準以大小厚薄不一的電視機為素材,拼貼多畫面播放的雕塑,反思坐定定睇電視與佛禪俯瞰表象世界冥想的微妙連結;本地畫家周俊輝重繪經典電影與舊日新聞的一幕幕,拿掉聲音,透過圖像的質地轉換,敲問文本與觀眾之間的關係——中英對照的某句字幕乃共同體的索引?不斷回帶的光影內容是易逝還是永恆?「追殺TV」取用彩色條紋的測試卡當主視覺,那繽紛雜訊正指認懷舊且多元的展覽定位。

那樣的復古牛龜大電視,被慣常擺入香港各大博物館如M+或MoA。或者更貼近你我日常生活的,其實是一個相機鏡頭。WOAW Gallery雙人展「The Record, the Double, and the Singular」以油畫臨摹隨手一撳的快照或人物站於正中心的合照,撞出現實不可能的有趣視覺。像Kitty Ng的High(up)!左右兩個巨形人頭,假裝「吃掉」後方衝下的彈弓狗過山車,整張錯覺圖罩着魔法一樣的紫光顏料;Taedong Lee的Escaping和Escaped構圖為相同的一排背影,冷暖色調正負片般秘譎對反,改變了凝固於過去的感光記憶。已被記錄的一瞬間不可能再生?兩人回應學者羅蘭巴特視相片為死亡的想法,主張扭曲且加工被攝之物仍是可能的。

說到底,要思考的是媒介自身傳達的信息。望住自己或別人的熒光幕——你終究帶走了怎樣的一格影像?

