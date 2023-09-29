Friday Planner：望住熒光幕

「電視撈飯」是90後或以前世代的香港集體回憶，那經精心佈置和剪輯的四方框世界，不知不覺影響了人們在現實的價值觀。大館群展「追殺TV」（Killing TV），顧名思義，邀來1970年代至今15名藝術家一同鑽探那令人筋疲力竭的電視國度。如「錄像藝術之父」白南準以大小厚薄不一的電視機為素材，拼貼多畫面播放的雕塑，反思坐定定睇電視與佛禪俯瞰表象世界冥想的微妙連結；本地畫家周俊輝重繪經典電影與舊日新聞的一幕幕，拿掉聲音，透過圖像的質地轉換，敲問文本與觀眾之間的關係——中英對照的某句字幕乃共同體的索引？不斷回帶的光影內容是易逝還是永恆？「追殺TV」取用彩色條紋的測試卡當主視覺，那繽紛雜訊正指認懷舊且多元的展覽定位。

那樣的復古牛龜大電視，被慣常擺入香港各大博物館如M+或MoA。或者更貼近你我日常生活的，其實是一個相機鏡頭。WOAW Gallery雙人展「The Record, the Double, and the Singular」以油畫臨摹隨手一撳的快照或人物站於正中心的合照，撞出現實不可能的有趣視覺。像Kitty Ng的High(up)!左右兩個巨形人頭，假裝「吃掉」後方衝下的彈弓狗過山車，整張錯覺圖罩着魔法一樣的紫光顏料；Taedong Lee的Escaping和Escaped構圖為相同的一排背影，冷暖色調正負片般秘譎對反，改變了凝固於過去的感光記憶。已被記錄的一瞬間不可能再生？兩人回應學者羅蘭巴特視相片為死亡的想法，主張扭曲且加工被攝之物仍是可能的。

說到底，要思考的是媒介自身傳達的信息。望住自己或別人的熒光幕——你終究帶走了怎樣的一格影像？

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