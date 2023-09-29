慢針黹×舊衣再生 承載我城回憶

走進有過百年歷史的紅磚建築油街倉庫1號，地面是和煦光影，飄着雲彩和物件的倒影，讓白色的衣物看起來，有剛被太陽曬過的清新。Toby的展覽概念來自其網站專欄SLOW STiTCH中各地的受訪者，他們都以慢針黹傳承本土文化。

反思快時尚 以衣物連結人心

晾掛衣物的裝置由合作單位MUDWORK製作：有的是舊式印花玻璃窗接上的衣車腳架，有的是玻璃拼木門再接上單車輪，還有疊在燙衣板及摺櫈上轉動的風扇。它們都是用民間舊物，結合回收再用的本地木材製成，呼應展覽強調的本地故事和可持續性。

Toby曾任時裝雜誌編輯，亦曾在法國品牌agnès b.任設計經理。她自2013年起實踐和實驗再生衣物創作。10年間，她不斷反思快時尚文化，認為現今世代每個角落都充斥着過多衣物。

她認為，近年永續時尚因企業口號式的「漂綠」面對挑戰，業界缺少真正對環境友善的行動；社會亦充斥着漠不關心的氣氛。她想重新定義衣物，證明它們是可以連結人心、承載時間的載體，而不是快買快扔的身外物。

Toby把139名「慢針黹牧民」在6個月間製作的刺繡圖案，配上婚宴枱布、agnès b.捐出的舊制服、在換物平台「執嘢」和油街實現收集的舊棉衣，製成連衣裙、恤衫和半褶裙。她說這些都是耐穿衣物，其中傘裙是她的signature，「遮骨是來自聖雅各福群會賽馬會升級再造中心，他們回收舊雨傘做傘袋，剩下的骨就成了我源源不絕的材料」。

139名「牧民」繡上舊日印記

刺繡圖案橫跨4歲到98歲「慢針黹牧民」的香港回憶：《我城》、《想念錯過》、《叮叮》、《往時》和《光縫》的圖案來自香港不同角落和事物；《小時候》、《兒童樂園》、《青春常駐》及《一小時冲曬》是「牧民」的童年和家庭回憶；《A餐》記食物、《追夢者》記夢想、《生之本》和《美麗的街》有香港的動植物；《慢針黹牧民在天后》和《慢針黹牧民在藍屋》則是天后和藍屋的社區印記。

Toby邀請參觀者帶上舊衣，到展場分享衣物故事，而她和團隊會送贈一張寶麗萊照片留念。與每7天就換一次季的快時尚相比，Toby和牧民集體創作的慢針黹再生衣物，不止讓人看到環保衣物的種種可能，在慢作中，物件、時間和故事也被賦上更多意義。

■「穿起時間 DRESS iN TiME」

日期：即日至2024年1月7日

時間：下午2:00至晚上8:00（周一）；上午10:00至晚上8:00（周二至日）

地點：北角油街12號油街實現油街倉庫1號

詳情：shorturl.at/nrzUW

文：梁景鴻

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