seasonal picks：舒適鞋子踏上遠足之旅 型格戶外服添郊遊樂趣

厚底波鞋增添時尚

從時尚角度來看，厚底波鞋擁有獨特的外觀和設計，可為穿者增添時尚感，輕鬆配搭各種服裝，展現個人風格；而從功能角度來看，厚底波鞋通常具有較寬的鞋底和穩定的設計，能提供更好的支撐力，加高了的鞋底亦能提供額外的緩衝和減震效果，減少關節和肌肉的壓力，提高運動時的舒適。瑞士品牌On推出的厚底跑鞋，中底採用CloudTec雲端緩衝科技，為雙腳帶來輕柔觸地的感覺；配以Helion超級發泡材質，提供更輕量的回彈感受與緩衝力，即使長距離跑步，依然輕鬆舒適。

鮮亮色調 搶眼醒目

常說天有不測之風雲，戶外活動時可根據天氣變化作多層次穿搭，並在需要時選擇防風和防水的外套；同時亦要考慮防曬保護，選擇具有防曬功能的衣物和帽子，以保護皮膚免受陽光傷害。Moncler推出的服飾向來針對戶外環境而設，2023秋冬推出的女裝戶外服飾，用上搶眼的粉紅色為主調，提高戶外活動中的「能見度」，尤其在山區或其他自然環境中，更能夠容易被其他人或隊友注意到，減低發生意外的風險。鞋履亦用上鮮亮配色，並配以適合冬季穿著的GORE-TEX面料，加入醒目胎紋設計搭配弧形橡膠鞋頭，確保在山路或城市同樣經久耐穿。

高筒鞋支撐腳踝

行山時穿高筒鞋確有不少好處，它們提供了更好的腳踝支撐，降低扭傷或其他腳踝受傷的風險。若高筒鞋具有較厚的鞋底和耐磨的材料，更能有效保護足部免受凹凸不平的地形或樹枝等的傷害。而高筒的設計對於行山中遇到的濕潤地面或小溪也有較好的防護作用，保持腳部乾爽。Canada Goose推出的運動鞋系列Glacier Trail，便具備以上功能，鞋款更加入拉鏈設計，配以流線形設計外觀，加上採用絨面革和優質皮革製成，一改傳統行山鞋予人的刻板印象。

快乾透氣 舒適乾爽

戶外活動時，一身合適服飾對於提供舒適和保護非常重要。選擇快乾透氣的面料，以及寬鬆的剪裁，有助排汗和保持身體乾爽，亦能方便活動和減少摩擦。在褲子選擇方面，應挑選輕便、彈性和耐磨的款式，並配合吸濕排汗襪子，以提供舒適的運動自由度和足部保護。The North Face Urban Exploration 2023秋冬系列RE: EXPLORATION，除了講求功能外，亦顧及創新剪裁與潮流美學，特別加入釣魚裝備收納元素為特色，讓穿者在戶外探索時，仍然保持時尚形象。

穿涼鞋輕鬆散步

穿涼鞋到戶外活動擁有獨特好處，能為腳部提供良好的通風和散熱功效，保持腳部乾爽，減少悶熱和不適感；開放的鞋身給予腳部更大的活動空間，休閒散步時更輕鬆自在。Keen推出的Uneek系列為了減少產生廢物，只用2條鞋繩和鞋底組成，當中的PU鞋墊，能為足弓提供承托力和抓地力。除了基本的款式，品牌亦會推出聯乘款式，最近就與東京品牌MUVEIL合作，加入鮮艷絲帶點綴，可自行決定絲帶綁法，為貪靚女生提供花俏的山系涼鞋選擇。品牌最近亦推出更具功能的Zionic Wp行山鞋款，能應付更崎嶇的山路。

越野跑鞋抓地力強

作為越野跑愛好者，選擇合適鞋子有助保護腳部和提供良好的越野跑體驗。越野跑鞋通常具有特殊設計，以應對不平坦的地形和變化多端的環境，它們擁有較厚的鞋底，提供良好的緩衝力，同時具有較強的抓地力和耐磨。至於在泥濘、岩石或濕滑的地面上跑步時，應選擇鞋底設有足夠的紋路和凹槽的款式，以提供良好的牽引力。The North Face推出的Summit巔峰系列越野跑裝備，用上頂尖創新科技製成，越野跑鞋配有持久靈敏的高回彈中底，前掌內嵌回彈力強的Pebax，同時採用全掌碳纖維承托板，提升推進力之餘，亦令其更穩定。

查詢： C.P.U. 2242 2116（希慎廣場店）

Moncler 2524 7779（ifc店）

Canada Goose 2342 8121 （ifc店）

The North Face 2431 0833（太古廣場店）

Keen 2111 0930（K11 MUSEA店）

The North Face 2431 0833（太古廣場店）

文：劉詩言

模特兒：Polina RO（QUEST Artists & Models）、Mei Yen（WE Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Tifa Tai

編輯：陳淑安

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