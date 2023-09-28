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beauty：調香演變60年 香氣結合蠟燭 點燃藝術氛圍

【明報專訊】Diptyque早於1963年首創出具藝術裝飾價值的香薰蠟燭，經歷超過半世紀至今仍然在市場佔上重要一席，甚至演變成一門藝術。其獨特的香薰蠟燭設計，是香薰迷心目中的經典，就像衣櫃中不可或缺的白色襯衫一樣。適逢今年是品牌香薰蠟燭誕生的60周年，明報life&style找來與品牌密切合作的調香大師Fabrice Pellegrin娓娓道來其香薰蠟燭的演變與精髓；為品牌設計首款「可補充式香氛蠟燭杯」的設計師Cristina Celestino，則和我們談談背後的創作意念。

山楂、肉桂、茶樹，這3款香調是Diptyque於1963年最初調製的香薰蠟燭，在過去60年品牌幾乎逐年推出不同的香薰蠟燭，不知不覺已有接近50種香調氣味。其間蠟燭香氣的潮流趨勢亦發生數次變化，調香大師Fabrice Pellegrin指出：「行業法規的變化導致某些成分被消除，雖然是一種限制，同時亦帶來了新機遇。」

成分限制帶來新機遇

生於香薰世家的Fabrice Pellegrin，父親是調香師，祖父是天然原料供應商，自小沉浸於香薰世界中。Fabrice抱有一番獨特見解：「香氣調配的語言持續演變，以實現更有意識的調香藝術，既不妥協於情感，也不妥協於香氣帶來的愉悅感。」隨着時間的推移，他承認自己對香氣調配的方法也發生了變化。「在我職業生涯的早期，我將許多成分融入在配方中，以實驗創作。然而，隨着經驗的累積，我開始專注於更精簡的香薰成分，更精確地突出個別元素的純度。」

對香氣調配創作充滿熱誠，難怪他深獲Diptyque的重視，為品牌創造出Eau Duelle、Tam Dao、Do Son與Eau de Lierre等經典作品。Fabrice對品牌調製香氣的方式與氣味可謂瞭如指掌，他指出無花果、莓果、炭木，以及琥珀等，都是品牌甚受歡迎的香氣。「品牌的香氣庫擁有49種天然香氣，它們是永恆的通用語言，這些獨特的香氣吸引着各個年齡階段的人，超越時間、性別等的限制。」

從香水轉化成可燃燒的香氣

香水和香薰蠟燭都是散發香氣的產品，前者是用家的個人香氣，而後者則能為室內環境帶來高雅幽香。從肌膚到蠟燭，儘管兩者都涉及嗅覺，但香氣真的一樣嗎？Fabrice解釋：「對於調香師來說，酒精中的香氣提取物提供了一個更中性和可控的媒介。肌膚的溫度約為攝氏36.2℃，相比起來，蠟燭在加熱時才散發香氣，因此香氣分子需要更重，讓香氣在火焰的熱量下蒸發。」他補充：「此外，香氣的散播在熱和冷的狀態下都必須保持一致，蠟本身可能具有輕微的氣味，我們需要通過香氣的基調來掩蓋這味道。」

那麼如何將香水配方轉化為可燃燒的蠟燭香氣？「每瓶Diptyque蠟燭，都是由調香師製作的濃縮香水提取物開始，然後位於法國的蠟燭製造大師將其轉化為複雜的嗅覺組合。」他強調品牌一直堅持使用高品質的蠟，以承載香氣；而燭芯材料及直徑規格，以及精準操控溫度和灌蠟後的靜置時距，也是製作香薰蠟燭的關鍵要素，以確保均勻的燃燒效果，把香氣優雅地捕捉於蠟燭中。

經典蠟燭換上橢圓玻璃瓶設計

要數品牌的經典設計元素，必定離不開那辨識度甚高的橢圓標誌玻璃燭杯。隨着環保意識抬頭，品牌帶來了首款「可補充式香氛蠟燭」Les Mondes de Diptyque，呈橢圓柱形的玻璃瓶外觀設計，兼具美觀度、藝術感與環保概念，予人耳目一新感覺。這系列玻璃燭杯的設計師是Cristina Celestino。

來自意大利的Cristina，既是產品設計師又是品牌Attico Design的創辦人，她涉獵多個領域的創作，包括家具設計、建築，以至城市規劃，經常從建築和大自然取靈感。然而，這次獲邀與品牌合作時，則選擇從品牌歷史與檔案入手。「我仔細尋找具有意義的符號、標誌元素和幾何圖案，它們成為這個設計項目的基礎元素。」最終，她為Les Mondes de Diptyque系列燭杯構想出橢圓柱形設計。「橢圓形既是品牌象徵，也是對Maison標誌的致敬，這個形狀的獨特外觀和堅固度，與品牌創新特質相呼應，也表達出品牌着重於藝術和設計。」

系列燭杯採用了壓製玻璃工藝，「由於這款是一款『可補充式香氛蠟燭』，內部表面必須做到平而光滑。創作時，我們製作了許多原型，希望從厚度、重量、表面無瑕疵和精細細節之間達到理想的平衡」。對於自己的創作，Cristina滿意地表示：「我相信這個設計的優勢在於它的明顯和簡潔，以及與品牌的直接聯繫，同時呈現出一種與當前市場產品截然不同的現代感覺。」她認為玻璃的質量、色彩，以及可替換的特質，都提升了系列的層次。「燭杯的設計，令蠟燭不僅是一種照明的工具，也成為一件藝術品，一種能夠為你的家帶來美感和獨特氣氛的物件。」●

文:劉詩言

查詢：Diptyque 2521 6799（ifc店）

編輯：陳淑安

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