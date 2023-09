showcase：優雅時尚帶叛逆玩味 「愛」在黑暗中綻放光芒

【明報專訊】Anteprima的創辦人兼創意總監荻野泉,將Smart, Precious with LOVE作為品牌哲學。今年適逢是品牌創立三十周年,荻野泉似乎亦因為這個值得紀念的大日子,對於LOVE這個重要元素更有感悟。品牌的二○二三秋冬系列名為Glow in the Dark,寓意「愛」在黑暗中綻放光芒。