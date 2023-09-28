showcase：優雅時尚帶叛逆玩味 「愛」在黑暗中綻放光芒

女性為自由和權利奮鬥

Anteprima希望藉着優雅知性、經典不朽的簡約風格，鼓勵不同年齡和背景的聰慧獨立女性，不被人為或文化界限束縛，並敢於表達自我，懂得追求真正幸福與舒適。這個目標看似簡單，但就足以讓荻野泉花上30年不斷探索。今年正是品牌創立30周年，荻野泉從品牌哲學Smart, Precious with LOVE之中，重新思考核心要素愛的意義，她認為Anteprima的愛不止於熱愛工藝、熱愛藝術、熱愛生活，還有熱愛身邊的人。因此衍生今季的主題Glow in the Dark，代表「即使在黑暗中也有光」。荻野泉稱：「世界上有很多女性正在為自身的自由奮鬥着，為自己的權利而戰，為自己的小幸福而戰。我想創造這個系列來表達她們內在的自信、大膽、性感和真正的美。」

系列刻意在優雅的主軸中流露絲絲叛逆，只因敢於不順從，才能令固有的現况產生變革，這道理落在時裝設計也非常適用。因此荻野泉除了回溯品牌的經典，系列還以1990年代grunge文化的視角切入（grunge是一種源於美國西岸，將punk與heavy metal混合的音樂風格）。設計充斥着玩味叛逆元素，例如半透明的針織品融入燈籠袖、高領、桃心胸線的設計，在層層搭配下，突顯優雅卻叛逆的女性特質。長短不一的雙層半截裙以透膚針織和開衩營造嫵媚感覺，半透明長手套亦為整體造型提供戲劇氛圍。還有具建築感的立體廓形，如oversized外套、飛行員外套、半截傘裙等，均糅合具有重量感和銳利的線條，襯以垂墜褶襉長裙或柱形裙，則留住優雅的品牌風格，並營造利落大氣的風尚。

LOVE「霓紅燈」袋吸睛

系列的焦點很容易被飾有LOVE字的「霓紅燈」Wirebag奪去，手袋所飾字樣由荻野泉親筆手寫，並由日本新進年輕藝術家Nami Yokoyama製作成LOVE霓虹燈的藝術品轉化而成，強烈的視覺意象正好表達在黑暗中有光、希望和愛，完美配合系列主題。●

查詢：Anteprima 2167 7386（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Nam（Self Management Hong Kong）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：「氣球」Wirebag 穿搭多變

Anteprima的30周年限量特別版Wirebag，是飾有LOVE霓虹燈字樣的Standard Miniatura Wirebag袋款，強烈的設計感和視效，當然是今季最火熱款式，卻不等於其他新款Wirebag不會令你有選擇困難。

品牌今季同時推出了兩個全新系列的Wirebag，第一個名為Palloncino，意大利文解作氣球的意思，造型亦如一個閃閃發亮的氣球，儘管手袋呈圓形，但仍有足夠容量放置日常用品。第二個是Lucchetto II系列，乃從Wirebag其中一款最具代表的設計Lucchetto蛻變而成，全新系列保留了其獨特扭鎖設計，並加入不同尺寸及造型，令秋冬穿搭更時尚多變。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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