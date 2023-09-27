Watch News：輕巧碳鈦複合材質腕表

【明報專訊】4年前Girard-Perregaux重新演繹1975年面世的經典Laureato（桂冠）腕表，推出Laureato Absolute腕表系列。此後系列一直嘗試各種創新材質，包括金屬化藍寶石水晶玻璃、玻璃碳和橡膠合金等。最新的作品是Laureato Absolute 8Tech計時表，透過獨特創新工藝，製成碳鈦複合材質表殼。新表汲取品牌日積月累的專業製表知識，表殼採用突破的8Tech技術，由單向非編織預浸的碳纖維構成，結合輕質鈦粉，形成每層僅0.05毫米的超薄層。這些薄層以不同方向堆疊，再切割成八角形的表圈，令每枚腕表的外觀也不一樣。碳鈦複合材質具有獨特紋理，讓人聯想到大馬士革鋼，但雖然兩種物料同樣堅固，碳鈦複合材質的重量卻只有精鋼的五分之一，非常輕巧。