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Watch News：輕巧碳鈦複合材質腕表

【明報專訊】4年前Girard-Perregaux重新演繹1975年面世的經典Laureato（桂冠）腕表，推出Laureato Absolute腕表系列。此後系列一直嘗試各種創新材質，包括金屬化藍寶石水晶玻璃、玻璃碳和橡膠合金等。最新的作品是Laureato Absolute 8Tech計時表，透過獨特創新工藝，製成碳鈦複合材質表殼。新表汲取品牌日積月累的專業製表知識，表殼採用突破的8Tech技術，由單向非編織預浸的碳纖維構成，結合輕質鈦粉，形成每層僅0.05毫米的超薄層。這些薄層以不同方向堆疊，再切割成八角形的表圈，令每枚腕表的外觀也不一樣。碳鈦複合材質具有獨特紋理，讓人聯想到大馬士革鋼，但雖然兩種物料同樣堅固，碳鈦複合材質的重量卻只有精鋼的五分之一，非常輕巧。

表帶表殼融為一體 佩戴更舒適

表盤採用「三明治」式結構，上層經噴砂和漸變灰色工藝處理，呼應表殼和表圈色調。下層表盤以5級鈦金屬製成，透過上層視窗若隱若現。3個計時盤也經過噴砂處理，並在4時和5時之間設日期視窗。巴頓式時針和分針由灰色鈦金屬製成，內嵌白光夜光材料。腕表配搭黑色橡膠表帶，飾以織物效果圖案，搭配灰色縫線。表帶與表殼融為一體，令佩戴更為舒適。鈦金屬摺疊表扣經過黑色PVD鍍層處理，配有微調系統，使佩戴者能夠精細調節表帶尺寸。●

查詢：3105 9823

文：張曉冬

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