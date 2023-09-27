星星伴隨 飄浮星際間 表盤賞雙月 珍惜團聚時光

Arnold & Son 釕晶體月亮

Perpetual Moon 38 Mintnight腕表是 Arnold & Son 在剛於月初舉行的 Geneva Watch Days上發表的全新表款，此女裝複雜功能腕表從地球的角度觀察日月星辰。腕表直徑38毫米，表殼由白金製作，表圈、表冠和表耳上鑲嵌了80顆圓形切割鑽石。表盤上綻放薄荷綠、寶石綠、水鴨藍和天藍等顏色，5顆梨形切割的鑽石指示小時，星座圖案則由手工繪製而成。大型的月相顯示是A&S1612機芯的特色複雜功能。以釕晶體製成「月亮」，在10時至2時之間的寬敞視窗中顯示盈虧，每122年才有一天誤差。

Breguet 手工捶打月球表面

坊間純粹搭載月相功能的腕表不算多，大部分月相功能也是融合在年曆或萬年曆之中，例如Breguet剛推出的Classique系列萬年曆腕表。萬年曆是早在18世紀的經典鐘表功能，能夠按照月份長度和閏年周期準確顯示日期。為了實現這項高超技藝，機芯需要擁有長達4年（相當於1461天）的機械「記憶」。腕表配搭502.3.P型機芯，厚度僅為4.5毫米，是品牌最纖薄的機芯之一。月相顯示設於1時和2時之間，手工捶打的表面呈現迷人質感。星空部分覆以藍色亮漆，上方散佈代表星星的細小閃光金屬片。

Hermès 小巧月相盤 鑽石星星點綴

今年Watches & Wonders Geneva表展期間Hermès推出了Arceau Petite Lune月相腕表新作，表盤巧妙以珍珠貝母和寶石切片拼嵌成浩瀚無垠的宇宙和行星，構圖充滿想像力，讓人感覺恍如飄浮於星際之間。配搭38毫米白金表殼，表圈鑲嵌70顆明亮式切割鑽石，總重約0.805卡。表盤最底層為白色珍珠貝母，藍色部分為極纖薄、半透明的藍色砂金石切片，3顆行星分別為文石、蛋白石和珍珠貝母製作，10時位置為小巧的月相盤，砂金石上鑲嵌5顆鑽石星星作為點綴。

IWC 高掛雪白雙月

IWC推出白色陶瓷的大型飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊萬年曆腕表「太浩湖」（Lake Tahoe）特別版。表款採用46.5毫米白色陶瓷表殼、黑色表盤及覆以白色Super-LumiNova夜光塗層的黑色指針。腕表的雪白顏色源自位於美國加州和內華達州之間的太浩湖冬季景觀，太浩湖正是美國海軍空戰部隊學校飛行員經常飛越的山區。腕表的月相每577.5年才有一天誤差 ，而取得專利的雙月相盈虧顯示能夠同時展現南北半球的月相，無論置身何地也能準確對應天空中的月相。

Patek Philippe 倒置年曆模組

Aquanaut系列最先在1997年面世，Patek Philippe在2004年以女裝款式重新演繹成Aquanaut Luce系列，今年登場的編號5261R-001 Aquanaut Luce年曆腕表採用品牌的專利年曆裝置，提供星期、日期、月份全日曆顯示，每年只需於2月底人手校正一次。表殼直徑39.9毫米，內藏26-330 S QA LU自動上鏈機芯，腕表的特別之處在於倒置的年曆模組設計，將慣常在6時位置顯示的月相功能搬到較為搶眼的12時位置，讓大家一目了然。

Vacheron Constantin 星空置中月相

Les Cabinotiers系列是品牌的頂級複雜工藝腕表，今年面世的雙月超卓複雜功能腕表搭載2755 TMRCCQP手動上鏈機芯，將774個零件巧妙融匯於精密結構之中，配備陀飛輪、天文複雜功能、三問報時功能等。而作為眾多功能中的「主角」，雙月相顯示視窗以精湛打磨細節裝飾。以往只在表盤一邊顯示的月相功能，被移至表盤的中央位置，並以搶眼配色和偌大尺寸示人。雙月相顯示精準描繪南、北半球觀測到的月相盈虧。月相視窗的邊緣環繞1至29½的刻度，提示月齡。鍍銠月亮閃閃生輝，背景的夜空經PVD處理，呈現深邃藍色。表背一面設有陀飛輪、星空圖和恆星時顯示。●

查詢：Arnold & Son 2110 4410 Breguet 2506 3663 Hermès 2525 5900 IWC 2918 1851 Patek Philippe 2317 7866 Vacheron Constantin 2104 3311

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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