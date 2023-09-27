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實測15 Pro Max 5倍光學變焦 最強iPhone減磅影得更遠

【明報專訊】Apple在上周五推出iPhone 15系列，一如既往，部分型號在開賣日就被炒賣，當中以最強配置的iPhone 15 Pro Max特別受追捧。今代Pro Max一大賣點是新增的5倍光學長焦鏡頭。到底有多強？今次就試給大家看。

（本周六預告：大熱手機Huawei Mate 60 Pro詳細評測見9月30日〈e潮〉）

iPhone 15 Pro Max新機上手，記者第一時間想試5倍光學鏡頭拍攝。雖然坊間有很多手機都配備長鏡頭，例如小米 13 Ultra（5倍）、Samsung Galaxy S23 Ultra（10倍）（詳見「其他長鏡手機」）等，但對於以往最遠只有3倍變焦的iPhone來說，仍是果粉十分期待的功能。記者試玩約3日，發現拍攝及錄影都有提升。

相片雜訊少 顏色自然豐富

今代透過「四連反射稜鏡」來實現的5倍光學變焦，能夠營造出獨特的空間壓縮視覺效果。上代iPhone 14 Pro系列最遠為3倍光學變焦，雖然也有一定空間壓縮感，但在拍攝距離較遠的主體時，可能要裁切影像，導致較多雜訊。iPhone 15 Pro Max從實測可見，相片有更多細節及更少雜訊，顏色亦更自然豐富。同時，受惠於iPhone 15 Pro系列採用較大的感光元件、更強的光學防震，以及先進的夜間、HDR模式影像運算技術，在低光、逆光環境下拍攝，質素都有更明顯升級。晚上到西九文化區岸邊，以5倍鏡頭拍攝對岸灣仔會展一帶的夜景，可見iPhone 15 Pro Max較上一代保留更多細節（詳見「試相」）。放大會展部分來看，雖然也有「油畫化」現象，但畫質可以接受。順帶一提，iPhone 15 Pro Max提供最遠25倍混合變焦，為了讓用家更易掌握取景位置，當變焦高於8倍，畫面會彈出小視窗，以較廣闊的畫面顯示正對焦的位置，非常方便。

一般拍攝模式 先影後調焦

「先影後調焦」是iPhone 15 Pro系列另一個話題功能，上一代雖然都可以在拍攝後自由調校景深，但必須預先啟動人像模式；今代則在一般拍攝模式下都支援。官方聲稱如系統發現用家正在拍攝人或貓狗，鏡頭會自動記錄景深資訊，毋須事前轉換人像模式。記者測試則發現，就算對焦主體不是人或動物，只要構圖中的物件分佈在不同距離，也能觸發系統自動記錄景深資訊。拍攝時若畫面左下方出現「f」圖標，便代表已啟動這項功能。而除了調校景深，還可點選不同位置重新對焦，讓用家影相時可專心構圖，不用兼顧設定等問題。

ProRes支援Log 「電影效果」邊拍邊變焦

iPhone 15 Pro系列在拍片也有強化，今代ProRes影片可以選擇最高4K/60 fps來錄製，同時新增支援Log編碼及ACES（學院顏色編碼系統），讓創作者保留更多後製的彈性，亦方便接合其他採用相同顏色系統的影片。另外，由於iPhone 15 Pro系統支援USB 3傳輸制式，亦有獨立晶片管理USB傳輸，因此傳輸非常快速，可將拍攝的4K/60 fps影片直接錄製到支援的外接SSD儲存裝置上，解決手機儲存空間有限的問題。

以往拍片時，當由廣角鏡轉換至長焦鏡拍攝，畫面會出現突兀的跳轉，iPhone 15 Pro系列則只有輕微轉換感。而在拍攝「電影效果」影片時，除了與上代一樣提供1及3倍變焦外，今代還可在拍攝途中變焦，比上代更靈活。另外，Apple將在今年稍後推出spatial video功能，原理是利用主鏡頭及超廣角鏡頭，同時拍攝出有立體感的影像，供頭戴裝置Vision Pro來觀賞。

鈦金屬邊框瘦身 A17 Pro晶片更流暢

新機拎上手，可明顯感到較上一代輕身，這是因為它換上全新鈦金屬邊框，內部則採用100%再生鋁合金，並以「固態擴散」技術與鈦金屬外框緊密接合，大大提升堅固耐用度。新物料不單為兩款高階新機減磅（iPhone 15 Pro及15 Pro Max分別重187及221克，較14 Pro（206克）及14 Pro Max（240克）輕約10%），更有效提升散熱效能，理論上可延長電池續航力。

iPhone 15 Pro系列換上A17 Pro晶片，擁有採用3nm製程的6核中央處理器（CPU）及6核圖像處理器（GPU），反映在運算效能上，可提高一般處理效能近10%，圖像處理效能則提高20%；而且支援硬件式光線追蹤（ray tracing）功能，即由系統運算光線打在不同物件上的行進及反射方式，比起軟件運算式的光追，遊戲畫面會更流暢。雖然要充分發揮此功能的遊戲大作如Resident Evil 4 remake及Assassin's Creed: Mirage等，要待明年才推出，暫時未能一試硬件式光追的實力，不過在試玩其他硬件要求較高的遊戲如《原神》時，施放戰技的動畫非常流暢，沒有窒格。

機側增自訂按鈕 轉USB-C插頭

iPhone 15系列的機側取消了靜音撥掣，改為動作按鈕（action button），可自訂為錄音、拍攝或翻譯等不同功能。有用家反映此按鈕較容易誤觸，若有需要可將它設定為不做任何動作。

iPhone 15系列全線轉用USB-C插頭，iPad或macBook用家日後毋須額外帶lightning線出街，忘記充電時亦更容易向其他非iPhone用家借線救急。Apple指iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max支援USB 3制式，傳輸速度可高達10Gb/s，比lightning制式快20倍，不過須留意跟機的線材是USB 2制式，實試USB 3及USB 2線材的傳輸速度相差約6倍，USB 3線材需另購。

iPhone 15 Pro系列終於支援Wi-Fi 6E無線傳輸制式，如家中已購入同一制式路由器，用家便可享用容量更大的6GHz頻段，網速更快且免除信號干擾問題。●

●總結

14 Pro Max用家值得升級

綜觀iPhone 15 Pro Max的表現，記者認為即使是iPhone 14 Pro Max用家也值得升級，因為新機的拍攝表現有不少提升，而且機身變輕也可減少手持負擔。另外，若用家經常將相片或影片備份至電腦內，換機也可令備份過程更快捷輕鬆。不過最近不少新機都能夠和iPhone 15系列一較高下，例如是近期大熱的Huawei Mate 60 Pro，本周六〈e潮〉將有詳細評測，協助讀者選擇更合用的手機。●

■有片睇

實測iPhone 15 Pro Max

拍攝能力：bit.ly/463VaI1

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

[E潮]

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