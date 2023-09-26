論盡教育：邊個投訴邊個死

校監未必了解學校運作

看到這裏，乜咁熟口熟面嘅？諗吓諗吓，同東華三院李東海小學一名教師投訴被校長欺凌如出一轍。不過嗰件事轟動啲，因為投訴人林麗棠老師跳樓，羅婉儀校長被炒。教工會建議，教育局應主動向投訴人了解情况，避免法團校董會「自己查自己」。

教工會所言有理至極，前車（唔止一架㗎）可鑑。自己人查自己人，邊個投訴邊個死，呢句話表面看來誇張咗啲，但大多數的投訴都「有」疾而終。唔怕官最怕管，投訴完最高領導以後尚可在原校立足？辭職走投另謀安身之所是唯一出路。見過鬼怕黑，以後就算遇到更不公平壓迫，忍得就忍，鵪鶉得就鵪鶉，為兩餐，無計㗎。

教工會所提的例子發生於2021年，李東海小學教師跳樓案發生於2019年，同是楊潤雄當教育局長的年代，兩件案件都是投訴至教育局後再發還校董會處理而衍生問題。讀者諸君，千萬勿誤會，以為王師奶怪責楊潤雄前局長處理失誤，把投訴案件交回校董會草草了事，自己A字膊卸得就卸。小婦人要還楊局長一個公道，楊局長無錯，錯就錯在法團校董會的結構，將辦學團體和學校的關係刻意疏離，讓學校自成一個獨立個體。學校成了一個法人團體，自然有絕對權力處理自己的事。學校的最高權力是校董會，校監負責領導校董會，而校董會成員包括教師代表、家長、校友及辦學團體委任的校董不多於六成等，問題就出在校長和校監身上。絕大多數的校董會，校長一定是校董，而校監只是掛個名，大多數對學校的運作一嚿雲，要靠校長做盲公竹，平日簽吓支票，學校慶典出來亮吓相，中規中矩不出洋相已是邀天之幸；有能力的校監不是沒有，相對是少得多。教育局格於形勢，對校監要求不高，只要求上任前接受幾粒鐘的培訓。

墮自己人查自己人陷阱

教師向教育局投訴校長（教師不會傻到向校董會投訴），以為教育局高過學校，或可取回公道。事實並非如此，法團校董會才握有判斷是非的權力，教育局將案件交回校董會處理是依足程序，並非逃避責任。案件回歸校董會，就跌落自己人查自己人的陷阱，雖不敢說一定冤沉海底，被投訴的人是校長，他／她是學校的揸fit人，是部分校監的盲公竹，結果如何，唔使去廟街問盲公陳都知啦。

教工會話自成立以來接獲投訴1700宗，工會用心良苦，支援弱勢人士，其志可嘉。如果不介意，可否公開為教師成功平反的有幾宗？王師奶再重複一次，不是教育局卸責，是法團校董會的結構組成不健全，若不改善，跟着再收到2700，甚至3700宗投訴都有可能。釜底抽薪，何不將最高權力回歸辦學團體！

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第468期]