明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第468期

Happy Pa Ma

論盡教育：邊個投訴邊個死

【明報專訊】王師奶視野窄，教育團體只知有教聯和已經摺埋的教協。教協是老大哥，也曾是全港會員最多的教師工會，教聯是後起之秀，會員也不少，但唔知「教育工作者工會」係何方神聖。據老爹告知，好多教師有雙重身分，既是教聯會員，又是教協會員。閱報得知教育工作者工會宣布自2021年成立以來，接獲1700宗求助個案，並舉其中一名羅姓中學職員，2021年曾向教育局投訴遭校長無理欺壓，局方將個案交回校董會跟進，最終不了了之。

校監未必了解學校運作

看到這裏，乜咁熟口熟面嘅？諗吓諗吓，同東華三院李東海小學一名教師投訴被校長欺凌如出一轍。不過嗰件事轟動啲，因為投訴人林麗棠老師跳樓，羅婉儀校長被炒。教工會建議，教育局應主動向投訴人了解情况，避免法團校董會「自己查自己」。

教工會所言有理至極，前車（唔止一架㗎）可鑑。自己人查自己人，邊個投訴邊個死，呢句話表面看來誇張咗啲，但大多數的投訴都「有」疾而終。唔怕官最怕管，投訴完最高領導以後尚可在原校立足？辭職走投另謀安身之所是唯一出路。見過鬼怕黑，以後就算遇到更不公平壓迫，忍得就忍，鵪鶉得就鵪鶉，為兩餐，無計㗎。

教工會所提的例子發生於2021年，李東海小學教師跳樓案發生於2019年，同是楊潤雄當教育局長的年代，兩件案件都是投訴至教育局後再發還校董會處理而衍生問題。讀者諸君，千萬勿誤會，以為王師奶怪責楊潤雄前局長處理失誤，把投訴案件交回校董會草草了事，自己A字膊卸得就卸。小婦人要還楊局長一個公道，楊局長無錯，錯就錯在法團校董會的結構，將辦學團體和學校的關係刻意疏離，讓學校自成一個獨立個體。學校成了一個法人團體，自然有絕對權力處理自己的事。學校的最高權力是校董會，校監負責領導校董會，而校董會成員包括教師代表、家長、校友及辦學團體委任的校董不多於六成等，問題就出在校長和校監身上。絕大多數的校董會，校長一定是校董，而校監只是掛個名，大多數對學校的運作一嚿雲，要靠校長做盲公竹，平日簽吓支票，學校慶典出來亮吓相，中規中矩不出洋相已是邀天之幸；有能力的校監不是沒有，相對是少得多。教育局格於形勢，對校監要求不高，只要求上任前接受幾粒鐘的培訓。

墮自己人查自己人陷阱

教師向教育局投訴校長（教師不會傻到向校董會投訴），以為教育局高過學校，或可取回公道。事實並非如此，法團校董會才握有判斷是非的權力，教育局將案件交回校董會處理是依足程序，並非逃避責任。案件回歸校董會，就跌落自己人查自己人的陷阱，雖不敢說一定冤沉海底，被投訴的人是校長，他／她是學校的揸fit人，是部分校監的盲公竹，結果如何，唔使去廟街問盲公陳都知啦。

教工會話自成立以來接獲投訴1700宗，工會用心良苦，支援弱勢人士，其志可嘉。如果不介意，可否公開為教師成功平反的有幾宗？王師奶再重複一次，不是教育局卸責，是法團校董會的結構組成不健全，若不改善，跟着再收到2700，甚至3700宗投訴都有可能。釜底抽薪，何不將最高權力回歸辦學團體！

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第468期]

相關字詞﹕校長 校監 校董會 羅婉儀 林麗棠 教育工作者工會 論盡教育 王師奶 親子筆陣 名人KOL

上 / 下一篇新聞