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副刊
Happy PaMa 教得樂 第468期

Happy Pa Ma

辣媽CEO：幸福的句號

【明報專訊】這是此專欄的最後一篇文章，我有想過用「天下無不散的筵席」做標題，但覺得太過行貨，隱然有些寂寞不甘似的，思前想後，想出了「幸福的句號」。

9年與大家同悲同喜

翻查紀錄，原來這個「辣媽CEO」專欄，寫了快9個年頭！人生能夠有幾多個9年？其中一個我可以和大家一起走過，高山低谷同悲同喜，幸甚！

雖說這是個親子專欄，要多謝編輯包容，什麼話題我想寫的都可以寫。我和母親一輩子的矛盾糾纏，我和父親的生離死別，我和大小T的關係相處，事業上的波折重重，婚姻上的考慮取捨，我手寫我心，透過文字和大家交心談心，得到大家的共鳴鼓勵和支持，是我一直努力不停寫的動力。

趁這個機會，回憶總結一下，我最難忘的文章：

大小T每年的生日信

我向來眼淺，每一年給他們寫的信我都是流着淚寫的！實話告訴大家，這些信不是為他們兩個寫的，我是為了他朝有日腦退化的時候，可以日日拿出來翻看，每一次看，都可以感動自己多一次，可以再愛他們兩個一次。

久病牀前難盡孝

病患者需要照顧，但照顧者都是人，都有被照顧的需要，可是就被完全忽略了！如果不是母親突然走了，我肩負起照顧爸爸的角色，我都不會知道照顧者的苦，那壓抑那壓力，苦不堪言。讀者們的踴躍留言及私訊，我們雖然未能抱頭，但能夠同聲一哭，互相支持，很感動，很溫暖！

萬般滋味在心頭

雖然這一篇是這個專欄的終結，但不代表是我們關係的完結。我每日都會在我的facebook專欄出新post，歡迎大家follow繼續睇。雖然停了親子專欄，《明報》副刊繼續有我的〈Son級廚房〉，大家一定要繼續支持！

想當年我全盛時期每星期要交8篇稿，到現在一個月才總共6篇，教我唏噓不已的不是稿費收入減少，而是一言難盡，萬般滋味在心頭。

最後要多謝的，當然是勞苦功高的《明報》副刊編輯們，還有攝影攝製團隊，我的伯樂Noelle。辣媽CEO，青山不改，綠水長流，後會有期！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第468期]

相關字詞﹕Son姐 辣媽 辣媽CEO 張慧敏 親子筆陣 名人KOL

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