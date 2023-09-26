英倫助鄰：英國升中選校 住址最關鍵

人口稠密區 住近心儀校有着數

英國一般state schools的絕大部分中學學位（除小部分grammar school或selective school），都以鄰近入學為條件，好讓該區居民的子女就近升學。在人口集中的城市裏，中學數目較多亦相距不遠，許多時候只以住址距離計算，不劃分priority catchment area。純粹考慮距離條件，如果你剛好住在兩所學校之間，而距離亦在過往的收生範圍內，理論上兩所學校都可以是你的囊中物。

有選擇當然是好事，但有得選的又何止你一個？在人口稠密的地區中，受歡迎學校的收生距離可以十分短，而且受其他優先取錄條件如siblings所限，餘下以住址距離來分配的學位就更少。我就見過一個極端例子，一所極受歡迎的中學超額申請11倍，在扣除以其他優先條件入學後，只有不足10%的學額供鄰近居民子女就讀！

偏遠小鎮設校網 無競爭無選擇

相反，有些地區會為每所中學劃分自己的priority catchment area，住在區內的優先入讀。一些小鎮或偏遠地區，因人口比較分散，中學catchment area往往比較大而且可能互不重疊，基本上住在該區通常都自然就會升讀catchment內唯一的中學。這對於像我這樣不太勤力的家長來說，是個不錯的安排，只用走訪一所中學，而且派位安心。當然，如果早已心儀該所中學，自然樂於接受這個唯一的選擇；但如果不是心水，可能就煩惱了！

畢竟在英國升讀中小學，住址都是最關鍵的條件，住在哪裏基本上就已決定了可以選擇的學校。要知道在英國選校跟香港不同，若不計世襲及banding因素，在香港只要家住校網內，大家都有着同等機會入讀區內的所有學校；但在英國，還要比較住所遠近！所以我經常提醒家長在租住或購買房子前，一定要做足功課，別單看postcode以為是同區就一定可以入學。除了熟讀心儀學校的入學條件外，更要留意過往幾年派位結果的變化，以及知道該區附近的發展變化。鄰近學校的一個新發展區的移入人口，可以進一步縮短派位距離，左右大局。

祝大家子女升中順利。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

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[Happy PaMa 教得樂 第468期]