明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第468期

Happy Pa Ma

家教明言：教育新視野：AI人工智能

【明報專訊】轉眼20多個寒暑，猶記得我進入教育界時正是資訊科技飛快發展的時間，當時就抱着帶給孩子們更多創意與手腦並用的期望，在學校發展機械人的編程及科學科技教育的校本課程。一路走來，深深感受科技為教育帶來的改變。今天人工智能（AI）與教育的結合，就如早晨的曙光照亮大地，人工智能就像是破曉的魔法棒，為教育帶來了全新的視野和無限的可能。它的強大之處，不僅來自於高速計算和數據分析的能力，更重要的是，它能讓教育變得更有個性，更具深度，更有意義。我們就談談這個充滿神奇色彩的話題。

學生才是主角

我們的教育理念是以學習者為中心，就像是將劇本的主角給了每一個學生。他們的興趣、需求和夢想，應該成為教學設計的核心。而人工智能，特別是適應性學習平台，正是實現這一理念的神奇工具。

現今所見不同的AI學習平台能夠根據每個學生的學習情况，作個性化的教學設計和調整。這就像是每個學生都有一個了解他們學習進度的教練，適應他們的節奏，在需要時扶助他們一把，或將他們提升到+1的層次，讓有學習動機但缺少支援的學生得到更多的幫助。

推動深度學習

在以學習者為中心的教育理念中，我們也強調學生的深度學習，認為學習不應該僅僅是表面的知識傳遞，而應該是深入的理解和探索。AI在這方面也能展現其神奇的力量。例如，AI可以通過數據分析，找出學生學習的困難點，並提供針對的解決方案。它也可以根據學生的反饋和表現，調整教學策略，使學習的過程更有效，更深入。此外，AI還可以提供更多元的學習資源，讓學生可以從不同角度，用不同的方式來理解和掌握知識。更重要的是，透過模型中提供的大數據歸納分析，也有助教師更掌握學生的學習難點，不同教學策略及自學資源對學生學習的成效，能更精準地預測，並建議適合不同學生的學習需要而設計的學習計劃。

迎接挑戰與機遇

當然，我們也看到將AI與教育結合並不是一帆風順的。如何確保學生能公平地獲得AI的幫助？如何將AI技術融入日常的教學模式中？如何使教師和學生都能熟悉並善用這種新的教學方式？在過程中如何避免AI引起的價值問題及讓使用者提高相關的資訊素養認識？這些都是我們面臨的挑戰。

但是，我們也看到了無數的機遇，AI的發展將使教育更加個人化及深度化。它不僅改變我們教育的方式，也將更新我們對學習的理解。教育是為孩子的未來，讓我們豐富教育視野，迎接教育的無限可能。

文：鄭家明（北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第468期]

上 / 下一篇新聞