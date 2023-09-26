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副刊
Happy PaMa 教得樂 第468期

Happy Pa Ma

半職爸爸：自己的事自己做

【明報專訊】身邊有人移民，於是，本來幾十年人生，沒做過而且沒想過做的事，都要開始做：駕駛，煮飯，水電維修……表面辛苦，但是，許多人樂在其中。

有前輩說過，人到了60歲，身外物就要遞減，珍藏了幾十年的，遇到有緣人，馬上贈送：郵票，字畫，古董……箇中情由，與其說是捨得，不如說是另一種「不捨」。人走了，藏品無人欣賞，不如早些贈予識貨的人。因為不捨得藏品被遺棄，所以更需要在人走之前「捨得其所」。另一個「減物」的理由，是不想離開了這世界，還要勞煩其他人幫你收拾你遺下的「攤檔」。

辛苦和幸福

可以不求人，盡量不求人，自己的事自己做。這種想法，與其說是「辛苦命」，不如說是自主的幸福。人生於世，天變地變，人力所不能至，世局板蕩，既不能預知，也無法扭轉，這樣的事太多，如果人生之中，還有一小部分，可以憑一己之力為之，堆一磚，砌一牆，栽一花，蒔一草，那就不能稱為「辛苦」，而只能稱為「幸福」。

一個小孩，幸福正是慢慢能做更多的事。嬰孩不能自己做的，長大了能做，便是幸福之路。所以，很怕很怕，一個孩子，明明能自己做的，大人搶着幫他做，那種溺愛，適足以害之。怕孩子辛苦，雞毛蒜皮小事皆代勞，大人何苦，孩子何悲。孩子不知道，自己能做的，別人代勞了，自己就會失去了這種能力，而失去了這種能力，就失去了自主，繼而失去了幸福。

因倚賴失自主能力

接觸過許多傷殘人士，殘而不廢，本來有的功能，失去了，莫不努力，用盡一切辦法，恢復盡量多的自主能力；不明白好好的一個健全的身體，許多能力所及的事，還是要倚賴別人。這真的可能是家庭教育造成的惡果。

如果能力不及，找人幫忙，沒有問題，因為人總非萬能；可是，明明自己可以做的，假手於人，就是一種「練精學懶」，最後「練精」不成，懶而無能，淪為無法自主自由的閒人。鞋帶不懂得綁，筷子拿不好，功課完成不了，連穿衣服也幾乎要人服侍……更可怕的，不是這些能力的缺失，而是能力退化荒廢之餘，不覺其恥，不覺人生的自由被剝奪，如入鮑魚之肆，久而不聞其臭，這才是最可怕的。

孩子的幸福，來自更多的自主，而非來自不問情由、從天降的「他力救濟」。家長，真的要忍手，需要時要學會放手。給予，有時也是剝奪。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第468期]

相關字詞﹕親子筆陣 張帝莊 半職爸爸

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