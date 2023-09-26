明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第468期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：開學，放眼看世界

【明報專訊】月初，女兒捧着厚厚的記事簿來到我們的房間，笑瞇瞇地說：「送你開學禮物。」

沒想到畢業數十年後，在溫哥華重新背上書包，與孩子們一起學習——我到學院念「家庭研究」，兩個少年則升讀本地高中。因為公立學校派位需時，我比孩子們更早開學。迎新日，大票新生集合到學院的運動場館，聆聽各種入學資訊，學院更安排吉祥物，教現場興奮起哄。除了躍動的青春，我也感到加拿大果然是多元文化的國家，同學們有各種膚色，不少也跟我一樣才到埗不久，猶在文化震盪中。

巴士隨心脫班

兩個小片段印象最深。印度新生一臉興奮地說，她太喜歡這裏的巴士網絡了，終於可以自由地到處去，非常方便。溫哥華的天車（鐵路系統）和巴士網絡相對於楓葉國其他城市，已經相當周全，但畢竟還是私家車主導，跟香港和台北的公共交通不可同日而語。譬如說，行經我們新居門前的巴士是愛耍性子的少年，喜歡隨心來，也愛隨心脫班，我曾苦候1小時，再坐它十來分鐘到達附近的市場，感覺很不划算。所以聽到此城的巴士得到如此讚譽，不禁悄悄驚訝了一下。

我跟新同學笑說，自己對此地的冬天期待又擔心。但對方眉頭深鎖，認真點頭，我才忽爾想起，對方可是來自非洲的呢。在她以前的人生裏從來沒有冬天，也不需要冬衣。我的擔心跟她比起來，只是小菜一碟。開學幾周後天氣突然轉涼，我傳信息問候她，她說，她終於添了人生第一件羽絨外套了。

來自五湖四海的人都在這裏落腳了，帶來珍貴的經驗和思考角度。在這樣的環境中學習，不能不增加自己對不同文化的敏感度，同時也提醒自己變得更謙卑。

認識不同文化

這幾天，我家孩子也終於獲安排上學了，一天回家時分享，教師聽不明白香港近年發生的事，也似乎不知道小城的劇變。我說，是啊，正如我們從前對森林大火沒有切膚之痛，只知道是新聞裏的畫面，早陣子竟能在街上嗅得到煙味一樣。世界很大，管窺不能照一隅。既然來到這裏，便要打開自己的世界觀，多了解，也多分享。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第468期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇美智 小學雞媽媽

上 / 下一篇新聞