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副刊
Happy PaMa 教得樂 第468期

Happy Pa Ma

好去處：鰂魚涌全新親子餐廳 用餐玩樂空間 舒適簡約

【明報專訊】整潔、明亮、好玩、好吃，上述都是不少爸媽對親子餐廳的要求。由雙胞胎媽媽兼Vive Cake Boutique創辦人Vivien Lau主理的全新親子餐廳Jello & Mellow，絕對能以她作為母親及從事餐飲業的經驗，為大小朋友帶來一個舒適的用餐兼玩樂空間。

文：顏燕雯

小模特兒：Nora

位於鰂魚涌商業大廈的Jello & Mellow採用北歐簡約風格，未入門口，小朋友已經被走廊天花板的雲朵吊燈吸引！玻璃廚窗放置的裝置，都是Vive Cake Boutique著名的粉色蛋糕擺設，非常吸睛。

可包場舉辦生日會

約5700呎的地方分為用餐區、遊戲區，還有開放式廚房、露台花園及多功能房間，更貼心地設置了母乳餵哺及換片室。遊戲區有小朋友最愛的波波池、滑梯和攀爬繩網，也有超市和積木等小玩具。用餐和遊戲區沒有明顯的分隔，家長可以一邊安坐在座位享用食物，一邊觀察小朋友遊玩情况。不過這裏的遊戲區分時段開放，每節為2.5小時，入場費包一份飲品及小吃；毋須使用遊戲區的其他客人，亦可於餐廳開放時段前來享用各款美食，場內亦設包場服務，客人可按需要選擇包半場（人數上限為30名大人及小朋友）或全場（人數上限為66名大人及小朋友），適合舉辦生日會、活動工作坊等。

菜式少鹽少糖少油

食物方面，Jello & Mellow十分照顧小朋友需要，菜式以少鹽、少糖及少油為主，如招牌手工薄餅、各式意粉、漢堡包等，還有專為豆丁而設的兒童餐。甜點方面，當然少不了餐廳拿手的手工蛋糕，亦有賣相精美的飲料如「Uni-Cone草莓紅桑子香蕉果昔」、「Creamy Road好立克焦糖脆餅奶蓋」等，小朋友見到就最開心！

■INFO

Jello & Mellow

開放時間：中午12:00至下午2:30、下午3:00至5:30、晚上6:00至8:30（每節2.5小時）；周一至五另有午市套餐供應

入場費：周一至五$310、周六日及公眾假期$380（費用已包一位成人及一位6個月至8歲小童，以及一款小食及一杯飲品，另加一）

派對房間包場：$1350起/15人

地址：香港鰂魚涌英皇道1001號9樓

查詢：5111 4895

預約：jelloandmellow.hk

[Happy PaMa 教得樂 第468期]

相關字詞﹕親子 好去處 玩樂空間 親子餐廳

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