家家有禮：奇趣谷探秘 入蘑菇帳篷野餐

現場亦有打卡位，供一家大小在充滿童話風的蘑菇造型帳篷裏盡情打卡，更可額外預訂美食野餐籃，享受戶外野餐；在「移動機械小花園」則有一組組自動行走的機械盆栽，隨時驚喜現身與小朋友互動一番。至於喜歡手作的朋友亦可發揮手藝天分，自家製作治癒系小物品，如可愛的羊毛氈小蘑菇及蘑菇Buddies公仔，將歡樂帶回家。

■香港挪亞方舟「蘑菇奇趣谷」

日期：9月30日至10月23日（逢周六、周日及公眾假期）

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：馬灣珀欣路33號

費用：成人$198，小童及長者$158（活動期間特設門票買2送1優惠）

查詢：3411 8888

整理：陳真紀、顏燕雯

●送挪亞方舟入場門票

挪亞方舟送出10套入場門票予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲挪亞方舟成人及小童入場門票各一張。有興趣的讀者請於10月3日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：奇妙菇菌小天地內有什麼模型呢？

[Happy PaMa 教得樂 第468期]