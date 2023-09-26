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副刊
Happy PaMa 教得樂 第468期

Happy Pa Ma

家家有禮：奇趣谷探秘 入蘑菇帳篷野餐

【明報專訊】今個秋日，一於相約朋友仔走入夢幻的童話世界！香港挪亞方舟將舉辦一系列「蘑菇奇趣谷」秋意活動，讓大小朋友在蘑菇大本營中探究千奇百趣的菇菌。現場將會有專人帶領大家參觀全新打造的「食用菇菌培植場」，認識不同菇菌特性及生態冷知識，更可走進奇妙菇菌小天地，觀賞林林總總的菇菌模型，例如珊瑚菌、雞油菇、谷熟菇、姬松茸等，揭開菇菌的神秘面紗。此外，小朋友還可以發揮廚藝天分，製作用有機蘑菇入饌的牛角酥窩夫。

現場亦有打卡位，供一家大小在充滿童話風的蘑菇造型帳篷裏盡情打卡，更可額外預訂美食野餐籃，享受戶外野餐；在「移動機械小花園」則有一組組自動行走的機械盆栽，隨時驚喜現身與小朋友互動一番。至於喜歡手作的朋友亦可發揮手藝天分，自家製作治癒系小物品，如可愛的羊毛氈小蘑菇及蘑菇Buddies公仔，將歡樂帶回家。

■香港挪亞方舟「蘑菇奇趣谷」

日期：9月30日至10月23日（逢周六、周日及公眾假期）

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：馬灣珀欣路33號

費用：成人$198，小童及長者$158（活動期間特設門票買2送1優惠）

查詢：3411 8888

整理：陳真紀、顏燕雯

●送挪亞方舟入場門票

挪亞方舟送出10套入場門票予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲挪亞方舟成人及小童入場門票各一張。有興趣的讀者請於10月3日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：奇妙菇菌小天地內有什麼模型呢？

[Happy PaMa 教得樂 第468期]

相關字詞﹕親子 挪亞方舟 送禮

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