採訪手記：新系列登場 傳授湊仔秘笈

新專欄分享夫妻相處之道

育兒經能否修煉成功，往往取決於夫妻關係，有見及此，我們今年亦會重點加強這方面的資訊。新專欄「超人DadDad」版主陳顯庭（Rio），既是註冊社工，亦是註冊教師，也是兩孩爸爸，他將以專業知識結合親身經歷，談談父職與母職可如何協作，締造和諧家庭；婚姻及家庭治療師梁雪君，也會成為我們的客席專欄作家，她會主力跟讀者分享夫妻相處之道，避免雙方陷入溝通死穴。

另外，要為小朋友炮製合胃口的一日三餐，也是不少家長的煩惱。新專欄「簡易廚房」將邀得「Kellymama簡易飯盒食譜．分享區」版主Kelly媽媽坐鎮，擅長設計親子食譜、家常菜或便當的她，相信可以為大家帶來很多創新點子，讓各位爸媽輕鬆煮出孩子喜歡的美食。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第468期]