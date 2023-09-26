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副刊
Happy PaMa 教得樂 第468期

Happy Pa Ma

採訪手記：新系列登場 傳授湊仔秘笈

【明報專訊】為配合《明報》9月份一年一度改版的大日子，《HappyPaMa教得樂》亦會同步引入不少新元素，其中全新欄目「P牌父母」，將邀請各界專家，分享教養心得，為一眾在育兒路上遇到挑戰重重的爸媽，打氣加油！第一擊有精神科專科醫生黃重光，他不單擁有豐富的精神科專科醫學、大腦神經科學和心理學等方面的知識，也是一位經驗老到的父親，他膝下3兒女皆成人成才，今期封面故事，黃重光會全面公開他培育子女的秘訣，極具參考價值。

新專欄分享夫妻相處之道

育兒經能否修煉成功，往往取決於夫妻關係，有見及此，我們今年亦會重點加強這方面的資訊。新專欄「超人DadDad」版主陳顯庭（Rio），既是註冊社工，亦是註冊教師，也是兩孩爸爸，他將以專業知識結合親身經歷，談談父職與母職可如何協作，締造和諧家庭；婚姻及家庭治療師梁雪君，也會成為我們的客席專欄作家，她會主力跟讀者分享夫妻相處之道，避免雙方陷入溝通死穴。

另外，要為小朋友炮製合胃口的一日三餐，也是不少家長的煩惱。新專欄「簡易廚房」將邀得「Kellymama簡易飯盒食譜．分享區」版主Kelly媽媽坐鎮，擅長設計親子食譜、家常菜或便當的她，相信可以為大家帶來很多創新點子，讓各位爸媽輕鬆煮出孩子喜歡的美食。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第468期]

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