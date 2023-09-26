P牌父母：精神科專科醫生 兒女成才有秘訣 黃重光：給子女安全感比愛重要

文︰沈雅詩

行年70的黃重光，自覺是人生的大贏家、大富翁（billionaire），不過，他自誇的，並非自己的事業或太平紳士的身分，而是為自己身心健康，擁有幸福家庭兼子女成才而驕傲。黃氏一門三傑，長子是醫生，二女是心理學家，幼女則是獸醫，他們雖已長大成人，但和父母的關係仍然十分密切，這個爸爸，究竟有什麼教養秘訣呢？「父母先要活得好。」黃重光吐出這7字真言，但怎樣才叫「活得好」呢？他說，心境快樂，是最重要的基石！

八成人育兒路上感壓力

黃重光近年致力推動公眾精神健康教育，為了解香港父母在培育子女的觀念和壓力水平，他在今年7月做網上問卷調查，成功收回1185份有效回應，調查結果顯示，近八成受訪者在育兒上感到壓力，其中約一成四更表示感到很大程度的壓力，「從精神心理學角度來看，這是不理想的，這意味着普遍父母未能與子女維繫良好而有效的親子關係，亦正為此承受着不少負面情緒」。

他指出，親子間的情緒是相互相連，因此父母必先着手改善自己的不安和焦慮狀態，以免親子間不快樂的情緒累積，陷入惡性循環。事實上，不少父母之所以在育兒路上感到壓力，是因為很多時忽略了孩子的「內在支配」能力，包括自律、人際關係、情緒管理、解決問題等，這些是要時間逐步發展的，當父母一廂情願以為子女「應該」能夠管理情緒、「應該」能夠自動自覺學習、「應該」好好地與其他孩子相處時，遇着小朋友的表現和自己的期望有落差，便會驅使他們不滿意子女，也衍生擔心，甚至質疑自己是不稱職的父母。

「內在支配」能力 由做不到至做得好

為此，父母首先要釐清這個盲點，接納子女的「內在支配」能力，是從「做不到，做得不好，做錯了」開始，慢慢邁向「做得到，做得好，做對了」的境地，那父母身處這個過程，便能夠從容不迫，保持心境快樂。黃重光以他的二孫女芊芊為例，她在幼兒階段時，情緒比較容易波動，動輒哭鬧，換着很多父母，一則縱容，二則強權壓抑，但他很欣賞兒子和媳婦的做法，「當芊芊激動時，他們不會強迫她一定要安靜下來，反而用安詳的心去陪伴她，但也不會給她太多注意力，因為大家都明白，這是她的性格特質」。隨着芊芊逐漸長大，她便意識到情緒波動時，需要停一停，讓自己平靜下來，「她不開心時，會自己坐在一旁，說要安靜一下，只要我們不騷擾她，幾分鐘後，她又會來找我們了」。他補充，用這種「以靜制動」的方式處理孩子的壞情緒，一則使小朋友有學習自制的機會，二則可避免火上加油，引發火星撞地球的場面。

談到天下間絕大部分父母，都是疼愛子女的，但為什麼不少愛子女的父母，也得不着良好的親子關係呢？黃重光說，從今次的問卷調查，或可看出端倪。當受訪者被問及，是否同意「在心理方面，孩子最需要父母給他的是愛」，99%受訪者表示認同。「這結果顯示，絕大部分的父母都傾向不斷付出，認為愛先於一切、大於一切，卻忽略了親子關係中還有更重要的基礎元素——安全感。安全感其實比愛更重要。」

持開放態度討論 尊重想法

他指出，在臨牀上，見盡無數父母因為「愛」得太緊，觸動了孩子的避險本能（risk aversion）而出事，「最常見是媽媽為家庭放棄事業，每日坐在子女身邊陪做功課，陪溫習，凡事親力親為，出發點完全是因為愛。然而，因為媽媽長時間盯着孩子，看到他不專心，便會忍不住多番提醒，甚至責罵，臉色愈來愈難看。小朋友本能上，會產生恐懼和逃避的反應，久而久之，親子關係就變差」。黃重光再三提醒父母，與子女相處時，必須讓他們感到安詳、有足夠的安全感，這樣，他們才會打開心窗，接受父母的愛，若欠缺這個基礎，愛是無法走進子女的心，甚至會令他們反感。

這個亦可同時拆解父母們常以為「在成長過程中，孩子必然會出現反叛期或反叛行為」的迷思，「不少人以為，青春期就等於反叛。今次問卷，看見八成以上受訪者都有這種想法，但其實這個觀念是錯的」。黃重光解釋，孩子逐漸成長，開始有自己的見解，實屬好事，父母應該鼓勵子女多思考、作判斷，當他們的想法跟自己不同時，亦不代表是反叛或搞對抗，「父母不一定要強迫孩子接納自己的一套，大家可以持開放的態度去討論，有時也要尊重他們的想法，當然，我們要有適當的底線。但一般來說，若子女在成長中有充足的安全感，願意親近父母，而父母又能樹立良好榜樣的話，其實極少會觸及底線的問題，子女根本不會作出對抗行為」。

投資「精神資本」有回報

為人父母，望子成龍、望女成鳳，乃人之常情，然而，一句「贏在起跑線」，卻逼得不少父母神經緊張，更弄得孩子身心俱疲。在黃重光的眼裏，「贏在起跑線」這句話並沒有錯，但「起跑線」應該是指大腦潛能，而非學術成績。

他引用英國政府科學研究所（U.K. Government Office for Science）在2008年發表的一項文獻指出，人類的大腦可視作「精神資本」（mental capital），當中包括認知能力和情感智慧，前者能讓人靈活和有效地學習，後者則指社交能力和面對壓力時的心理韌力。他又以金融資本作比喻，「精神資本」投資得法，可以像金融資本般「獲利」，相反，也會「虧本」。

那父母又應該怎樣「投資」，才能使子女的「精神資本」得到豐收，「贏在起跑線」呢？他提供了3個具體策略：

心境安詳：這個又回歸父母之道的第一誡——心境快樂！父母自己先保持心境愉快、樂觀、積極，孩子自然會被受感染。「大腦神經科學有清晰的研究說明，一個人長期不快樂，長期受壓的話，他的大腦是萎縮的。換句話說，父母若一味催谷孩子，或許可以換來一陣子好成績，但假如小朋友長期不快樂，對大腦會構成傷害，那便會輸在終點收場。」

專注目標：大腦有不可思議的力量，但必須聚焦，才能夠發揮它的力量。因此，父母應該誘導子女自己訂下目標和專注目標，透過自覺、聚焦去追求心中所想，來盡展大腦的潛能。

全情投入：大腦的可塑度是很奇妙的，「用則得，不用則失」。因此，父母應鼓勵子女要主動地「做」和「學」，讓他們的大腦潛能，得到最好的發揮。

為協助父母掌握培育子女的正確心態、知識和方法，黃重光最近推出花上6年時間撰寫的《培育子女成長為人生Billionaire》系列書籍，更根據著作內容，製作了10段短片，免費給公眾觀看，有興趣可登入bitly.ws/UxnQ瀏覽。

[Happy PaMa 教得樂 第468期]