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小手作：DIY兔仔玻璃燭台迎中秋

【明報專訊】兔仔燈籠是中秋佳節歷久不衰的主角，除了傳統紮作花燈，今次教大家做一個以兔仔燈籠為藍本的玻璃燭台，中秋晚上，一樣可以帶它上街「威威」！

喜歡手作的Emily 2年前因韓劇《無法抗拒的他》，看見劇中男主角送了一串玻璃蝴蝶風鈴吊飾給女主角後，因而愛上玻璃工藝，之後在網上鑽研自學，去年更自設工作坊教學生製作各式玻璃工藝品，中秋前夕更以傳統兔仔燈籠為靈感，製作成兔仔燈籠燭台。

切割玻璃最難

要製作一個高約12厘米的兔仔燈籠燭台，玻璃切割是極關鍵的程序，由於燭台共由21片玻璃組合而成，即要作21次切割、銅箔包邊及打磨。對初學者來說，最花時間和最困難的是切割玻璃，特別是細小的玻璃片和彎位，𠝹邊不夠工整，或用鉗子力度過大，很容易便會把整塊玻璃弄碎，要從頭來過。

由於做這個作品最少花6至8小時才能完成，加上過程中要用到打磨機、烙鐵（辣雞）等工具，所以一般人難以在家DIY，Emily便特意設計了簡單版的兔仔燈籠燭台DIY材料包，預先切割及打磨玻璃片，讓客人以專用膠水黏貼，省卻了傳統焊接方式，約2小時便能完成，更可親子創作。●

■兔仔燈籠燭台

日期：自行查詢

上課地點：荔枝角區

收費：$880（附送蠟燭或燈串，掛鏈另加$30）

詳情及報名：IG＠bolei.hk

材料及工具：不同顏色玻璃片、銅箔、刮棒、不同大小鉗子、玻璃切割刀、𠝹刀、錫線、助焊劑、烙鐵

步驟：

1.選擇不同玻璃片顏色及花紋的組合

2.導師預早把拼砌兔子所需的21片玻璃製成不同形狀的貼紙，把其中一塊貼於大玻璃片上

3.用玻璃切割刀依貼紙邊𠝹一條直線，每次也是以直線形式逐條𠝹出，不能如剪紙般一刀過，也不可隨形狀轉彎或改變方向

4.用較大鉗子隨𠝹開的直線掰開

5.重複以上步驟，把所有玻璃片切割好。遇圓或彎的邊，也盡量貼邊𠝹直線，再用較小鉗子掰開

6.打磨機打磨玻璃邊變平滑及完全切合貼紙的形狀

7.撕開貼紙，抹乾玻璃後，把它們合併在圖案紙上，看看是否已全部完成，有否遺漏

8.將銅箔沿邊包在每塊玻璃片邊圍，再用刮棒壓緊

9.把包好銅箔的玻璃片放回圖案紙上，用縐紋膠紙固定

10.在銅箔位置塗上助焊劑

11.用烙鐵（辣雞）以逾400℃高溫把錫線弄熔後塗於所有接駁位上，立體部分亦以這方法接合起來

12.把兔子「腳」烙在適當位置，先做好3隻腳，最後把整個燭台立定，再烙第4隻腳，更易抓緊平衡點，不會令燭台因4腳不平而左搖右擺，即成

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