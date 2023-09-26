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中秋國慶連假夜繽紛 佳節「登月」 玉兔太空人爭寵

【明報專訊】今年中秋周末兼國慶連假，全城特別熱鬧！各大小商場、農莊、海濱長廊等都準備了不少應節裝置或市集，給大家打卡兼閒逛，加上本周五中秋賞月夜，港鐵將有通宵班次行駛，大有理由讓你和心愛的家人或另一半，重拾兒時晚飯後到街上玩燈籠的快樂回憶。

大埔農莊夜場半價 探黑鼻羊BB

中秋晚上，大家會聯想起滿月、玉兔還是太空人呢？來到大埔蝶豆花園農莊，便可一次過見齊兼打卡！農莊特意製作巨型白兔與月球、太空人與月球、12生肖及其他動物造型的園景花燈，讓大家不論白天或夜晚都可欣賞到。購票入場後，便可四處參觀及拍照，門票費用包括觀光船票丶天空之鏡拍照丶夾羊駝公仔幣丶DIY真皮羊駝印鎖匙扣丶DIY拼圖羊駝筆筒和祈福牌，可玩足一整天。

在9月26日至10月2日期間，農莊更特別延長開放時間及設有夜場半價門票，大家更可玩繩橋、彈牀、繩網等全新遊樂設施，亦可一探剛於早前出生的黑鼻羊BB（圓圖），此乃首隻在港出生的黑鼻羊，值得一睹其可愛臉孔！●

日期：即日至另行通知

時間：每日上午10:00至晚上6:00；9月26日至10月2日延長開放至晚上10:00

地點：大埔鳳園路8號

費用：成人$200，3至12歲小童$150；晚上7:00入場半價

查詢：6583 5111

文：顏燕雯

模特兒：Karlie Ho

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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