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副刊
迷途旅人

挑戰非洲頂峰 13人護送 登5895米

【明報專訊】香港人旅遊經驗豐富，一般的吃喝玩樂已經滿足不了大家，近年不少人朝着自己的喜好、目標進發，將旅遊變成個人化的獨特體驗。「迷」途旅人專門介紹各種結合嗜好的特色旅遊體驗，今次就帶大家挑戰登上世界七大峰之一、非洲最高峰——乞力馬扎羅山（Kilimanjaro）。在坦桑尼亞8日7夜的登山露營體驗中，沿途有13個工作人員貼身「護駕」上山，專人烹調一日三餐、茶點，還有挑夫代揹行李，行到沮喪時，他們更變身「啦啦隊」打氣，完全顛覆了對非洲行山的想像。

■第1天 帳幕茶點 照顧周到

路線：Arusha市 → Lemosho登山口（2100米）→ ① Mti Mkubwa營地（2650米）

需時：車程3小時+步程2.5小時

我們一行3人，依從當地政府規定共聘請了2個導遊、1個廚師及10個挑夫協助登山。坦桑尼亞規定每名挑夫不可背負多於20公斤的公家物資，登山口及每個營地都有公正磅，以保障挑夫權益。

首天行程坐車的時間比行山還要長。出發前突然下了一場大雨，下午2時許我們踏着濕潤的泥地前行，沿途風景倒有點像香港郊區，滿目綠樹與苔蘚地衣。當我們抵達營地時，挑夫已設好帳幕、準備好茶點。人在野，就不能妄想來個熱水浴，輕輕抹身，洗去身上灰塵已經心滿意足。好好休息，準備展開明天的真正旅程。

■第2天 風塵僕僕 首見目標

路線：① Mti Mkubwa營地（2650米）→ ② Shira One營地（3610米）

需時：步程5小時

今日早上8時出發，我們在路上首次遠眺此行的目標——乞力馬扎羅山，難掩心中激動，步伐不期然加快，導遊經常以當地語言「pole pole」提醒我們要慢慢走。山頂被積雪覆蓋，看不見明顯的登山路線，火山的形狀在雲間若隱若現。這一天風很大，每走一步都會揚起地上的沙塵，到達營地時手指甲縫、臉上全是灰塵，無論如何都無法完全洗乾淨雙手（圖e），只能與灰塵共處。

■第3天 高反來襲 辛辣麵回魂

路線：② Shira One營地（3610米）→ ③ Moir Hut營地（4207米）

需時：步程6小時

早上8時出發，望着目標緩緩上斜，步速不快且天氣佳，但我開始出現高山反應，原來我們已經走到接近海拔4000米的半山，眼前只見植物愈來愈矮，一片荒蕪。雖然我每天都有吃預防高山症藥物，但亦難完全避免出現輕微症狀，除了有點頭痛，人亦呆呆滯滯，連聽笑話都不懂反應。導遊Flbt替我揹背包，又叮囑我不用感到抱歉或尷尬，因為他的工作就是帶我們安全完成旅程。拖着沉重的身軀，下午約2時終於到達營地，吃了特地從香港帶來的辛辣麵，在身體不適時格外需要comfort food！睡個午覺、多喝水，當晚便恢復精神了。

■第4天 有網絡「外星」遇巨型「菠蘿」

路線：③ Moir Hut營地（4207米）→ ④ Baranco營地（3900米）

需時：步程6小時

早上7時起牀後，看見地上植物結霜，晚上氣溫應低於0℃。導遊給我們的營帳雖然不是名牌的三季營，但質料比想像中擋風。我自備了在香港一直使用的睡墊、羽絨睡袋及睡袋內膽，再穿上保暖衣物，睡前用水樽自製熱水袋，幸好這幾晚都夠暖，能夠入睡。

這段路途經海拔4600米的地標Lava Tower，沿路的綠色植物愈來愈少，陸續出現外貌好像巨型菠蘿的植物，加上光禿禿的石頭、濃濃的雲霧，就像置身另一個星球。經過4天行程，今天來到的營地終於收到網絡信號，除了開心與家人報平安，還要抓緊機會在社交平台打卡呢！

■第5天 最險要路段 手腳並用爬棧道

路線：④ Baranco營地（3900米）→ ⑤ Karanga營地（3995米）

需時：步程5小時

早上8時起程，路况算是整個行程中最險要，其間經過Barranco Wall須捨棄行山杖，手腳並用地走過棧道，行程大約1小時。不過實際走起來，不及相片中看見的驚險，反而挑夫揹着大背包，頭頂一個麻包袋，步速比我們更快呢！

出發前，我曾有一絲挑戰、征服這座山的念頭，但旅程中，大自然提醒我必須保持謙卑、恭敬的心登山。明明已經望到山頂，有登山客卻因身體不適而要提早下山。山上天氣變幻莫測、大風、乾燥、高紫外線、忽冷忽熱和極度寒冷的天氣亦令人感到無能為力，只能默然接受和適應。

■第6天 4673米高山都有老鼠

路線：⑤ Karanga營地（3995米）→ ⑥ Barafu營地（4673米）

需時：步程3小時

前幾天路上還有一些零落的植物，但來到第6天，沿路幾乎已不見什麼動物及植物，路上只見石頭，包括火山爆發產生的黑曜石。登乞力馬扎羅山有近6條路線，需時5至9日不等，大部分登山客都會在Barafu營地會合預備攻頂，營地可能因為太多遊客到訪而遺下食物，居然有老鼠出沒。今日早上8時起程，走了約3小時。吃過午餐便是休息時間，要為凌晨登頂作準備。

出發前我和2個朋友已經協議好，如果其中有人無法登頂，其他人都會繼續旅程。根據前幾天的狀况，似乎我走得最慢，心中暗忖稍後可能要分2小隊登頂，甚至在最壞情况下要半路折返。

■第7天 7小時爬升1222米 登非洲之巔

路線：⑥ Barafu營地（4673米）→ （7a） Uhuru山頂（5895米）→ （7b） Mweka營地（3100米）

需時：上山步程7小時，下山步程6.5小時

第6天晚上11時起來，準備迎接我們今次來坦桑尼亞的終極旅程，登上非洲第一高峰——乞力馬扎羅山主峰Uhuru，可是我居然在這個時候肚痛！看來是晚餐吃太飽未消化便躺着而引起的……

第7天凌晨零時出發，2個導遊及1個挑夫領我們上山。我把帶來的所有衣服都穿上，雖然不至於凍死，但還是一邊走一邊流鼻水。不出所料，大約1小時後，我和2個同伴便因步速相差太遠而要分成兩小隊攻頂了。

這一晚，我們要爬升海拔1222米，隨着氧氣愈來愈稀薄，我也愈來愈想睡，人生中從未如此渴望日出。現在回想雖說不上很辛苦，但少一點意志力也不行。歷時逾7小時，我和導遊終於登上海拔5895米的山頂！其他登山者，有的拿出國旗拍照，有人穿上美斯球衣打卡，各適其適，儼如小型嘉年華。

山頂氧氣稀薄不宜久留，拍過照後，導遊便叮囑我們趕快下山，在導遊「二人三足」的協助下，他跟我各撐着行山杖，搭着我肩膊並排而行，以同樣的步伐下山，返回昨晚起步的營地。抵達時我不禁落下激動的淚水。稍作休息，趕着在天氣變壞前下山，一口氣共要下降近3000米，途中還經歷落雹。在營地回望山頂，不敢相信同一日早上，我居然曾經在那裏看日出。

■第8天 取得證書 完成旅程

路線：（7b） Mweka營地（3100米）→Mweka Park登山口（1640米）→ Arusha 市

需時：步程3.5小時+午飯休息+車程2小時

隨着海拔下降，風景又變回茂密潮濕的樹林。挑夫們以歌聲及舞蹈慶祝順利完成整個旅程，我們亦以擁抱及小費回報，帶着難忘的回憶及珍貴的情誼結束登山旅程。

文：楊佩珊

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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