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健康

養生帖：完美太太的鬱結

【明報專訊】王太太在別人眼中是一個近乎完美的太太、母親、女兒和職業女性，但誰又知道她已經斷續服用抗焦慮抑鬱藥物數年，近期因情緒再次失控伴見閉經而轉向中醫求診。

為什麼女性比男性更容易情緒化？中醫學認為人的心神調控情緒，以有形的精血為物質基礎。女性一生中「經、孕、產、乳」的生理過程都會消耗精血，容易導致神失所養，肝氣鬱結，而出現情緒不穩，焦慮抑鬱。焦慮抑鬱反過來又會影響肝主疏泄的功能，導致內分泌失調，不適徵狀特別多見於氣血陰陽變化明顯的生理期或更年期。

解鬱須形神共養

從中醫角度看，月經失調、乳腺增生、閉經，甚至不孕等患者中一部分可能是心身疾病，更年期綜合徵、原發性痛經，以及妊娠、產後一些問題也與肝氣鬱滯的身心狀態有關，可謂「鬱為百病之源」。

解鬱須標本兼治。中醫以養血柔肝、填精補腎之法對生育期女性調經安神，以健脾疏肝、平衡陰陽之法對更年後女性綜合調理。臨牀常以藥物結合飲食，常用四物湯養血調經，天王補心丹滋陰安神，四君子湯健脾益氣，龜鹿二仙膠陰陽並補等，若能配合針灸疏通經絡、調整信息，更能事半功倍，身心同治。

解鬱還須形神共養。既然是心身疾病，心病更須心藥醫。女性天生的母性，經常令她們全身心投入到親情、愛情或友情之中，既容易忽略自己感受和需求，有時也給身邊人帶來無形壓力，一旦身心超負荷，就會出現生理機能紊亂而導致疾病發生。衷心提醒身心疲憊的女性，留一些時間給自己，發展一些個人興趣愛好，不要讓情緒干擾生理機能，才能預防心身疾病的發生。只有愛自己才能更好地愛家人。

文：董爽

（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）

相關字詞﹕中醫 抑鬱 焦慮 養生帖

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