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人生下半場

健康

實心實意：抗癌勇士 由坐輪椅到再次走路

【明報專訊】從醫多年，見盡不少奇難雜症。在病魔面前，有病人因為受頑疾及病痛困擾，得不到妥善及到位治療，變得意志消沉。但只要醫者和病人不輕言放棄，心存盼望，往往有意想不到果效。

結合中西治療 強化器官

梁先生是股票經紀，有穩定工作，是家中經濟支柱；他熱愛運動，更是潛水愛好者。然而，他的生活在一次中風後發生了巨大改變。不幸事接踵而至，2014年確診鼻咽癌，經過電療、化療和手術，成功擺脫了癌細胞困擾。惟於2019年忽然雙腳無力，經檢查後，發現癌細胞復發並轉移至脊骨。腫瘤黏附在骨上，並壓着神經線，不能做手術，只可以電療及化療來控制病情，與瘤共存。

連串治療令梁先生肩頸及背部肌肉繃緊，受痛症折磨，胃口變得很差，還出現便秘。由於雙腳乏力，梁先生多次跌倒，嚴重時甚至無法行走，不得不長期依賴電動輪椅。突如其來的轉變，令他對生活感到茫然，對人生感到絕望。

在一次偶然機會下，他得知靈實中西醫全方位復康治療，遂申請了服務，當作給自己一個最後機會。註冊中醫及職業治療師等跨專業團隊了解梁先生情况後，抱着不放棄態度，即使別人認為很小機會得到改善的復康個案，我們也積極探究當中的可能，為梁先生尋求適切治療方案，並與他建立關係，希望他能在絕望中找到方向和力量。

我們找出其痛症源頭，透過針灸、推拿、復康運動等結合中西醫學治療，強化梁先生身體各主要器官功能。梁先生亦和我分享，他有自行服用中藥，希望能多管齊下對抗癌魔。我們非常欣慰看到他的身心狀况逐漸改善，肩頸肌肉變得柔軟，腰部痛楚和腳痹程度減輕，可以有力走路。因化療引致食道纖維化亦有改善，能夠進食軟身食物，而且消化功能也有所恢復，胃口和精神都有轉好。

痛症成因繁多，可能是肌肉關節勞損退化、慢性發炎、感染、癌症，甚至原因未明。即使找出原因對症下藥，復康進度亦可能反覆，不一定呈現向上的曲線，反而更像一個山丘，上上落落。所以，希望患者咬緊牙關，堅持走過每一個治療的高山低谷。好像梁先生一樣，他積極接受中西醫結合復康治療，持之以恆做復康運動，踩復康單車，增強肌肉力量，促進血液循環系統功能。結果，他可以從坐輪椅到慢慢走路，毋須再靠輪椅代步，重拾生活自主權，他的生命燃起了希望，人也變得積極和開朗。

積極分享經歷 鼓勵病友

在團隊的關懷及支持下，梁先生由絕望到重新得力，更難能可貴的是，他在治療以外的時間，會特意留在中心與其他病友傾談，以過來人身分分享自己經歷，鼓勵病友不要氣餒及輕言放棄。縱然癌魔未有離開他，但每當他身體狀况有變化時，他會主動聯絡我們，按身體情况接受針對治療。感謝梁先生對靈實及團隊的信賴，讓我們可以與他同行，一同克服難關。我們儘管無法掌控疾病，但卻能透過內心的光明照亮自己，甚至照亮他人。祝願每一個病友能夠找到內心的光芒，獲得生命中的平安。

靈實中西醫全方位復康治療服務，查詢：2703 3284/2703 2073。

文：李萬發（註冊中醫）

相關字詞﹕靈實 中西醫 復康治療 實心實意

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