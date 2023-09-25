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老友記學樂器 娛己娛人

【明報專訊】音樂可以刺激大腦，令腦袋保持精靈。

今次兩位「老薑大使」——65歲的Joe退休後自學色士風再學電子管樂，然後膽粗粗四出表演；年近65的Rita考取非洲鼓導師證書兼組隊夾band。他們的人生下半場與音樂結緣，不但獨樂樂，更將音樂分享出去，與眾同樂。

退休自學 四出吹奏金曲

在鬧市吵雜的喧囂聲中，《天空之城》的柔和旋律如一道清新山泉，滋潤着每一個行色匆匆的路人。65歲退休急救教官Joe約半年前開始嘗試到長者中心，甚至街頭表演。「想訓練吓自己的膽量，同時將音樂傳遞給陌生人。」

Joe在退休之後，從零開始自學音樂。他最初學色士風，「最難是不知如何用氣」，他看網上教學短片操練，每天練習用氣，手持A4紙，吹氣控制紙的距離穩定，有時1吋，有時2吋……維持最少8秒。每天練氣兩三個小時不間斷，同時拚命操練手指肌肉記憶，感受指尖與鍵面之間的細微交流。他曾向外國導師求教，將自己的錄音發給對方聽，得到友善的回覆和經驗傳授。

聽《不了情》 婆婆熱淚盈眶

兩個月耐心練習後，總算掌握基本功。之後遇到新冠疫情，Joe怕噪音影響鄰里，無意中發現了可調節音量的電子色士風（電子管樂），簡直如獲至寶，「不需要太用氣，還可以轉換成各種樂器的音色，愛死它了，成為我的拍檔」。

「每一次表演，都不知將會發生什麼事， 只當自己換了場地練習一樣。」Joe喜歡演奏上個世紀60至90年代懷舊歌曲及中西民歌，喜歡到處表演給陌生人聽，常到安老院演奏。有一次他吹奏《不了情》時，一頭銀髮的婆婆聽得熱淚盈眶。「我留意到她兩次抹眼。」一曲吹完，Joe問她有什麼歌想聽？ 她回答：「你不用理會我，繼續吹吧。」於是，Joe送了一首《舊歡如夢》給她。見婆婆並沒有特別反應，再吹《春風吻上我的臉》送給她。此刻，婆婆笑了。

還有一次，一名男士聽了幾首歌之後，突然走到Joe跟前給他「打賞」。Joe婉拒了賞錢，只是望着對方笑說聲謝謝。

一曲一曲，從觀眾反應令他確信，音樂真的可以帶給人歡樂，是他繼續吹奏的能量。

非洲鼓打出活力 夾band發放正能量

Rita年少時學過結他，50歲接觸敲擊樂，第一次打非洲鼓就感身心舒暢。一拍一拍，輕快節奏釋放激情和活力，Rita說這樂器很適合自己。新冠疫情期間，少了出遊和社交，多了時間，於是密集上非洲鼓課，目標是考取導師資格。「自己學會了打鼓，若能夠學會教別人，也是一件樂事。」

九旬婆婆打開心扉唱《帝女花》

63歲那年，Rita考取了非洲鼓和中國手鼓導師證書，更認識了2名鼓友，成立了3人非洲鼓隊，取名CRY。隊名是因為疫情令Rita對生命有了更深刻的理解，「悲傷會喊，開心也會喊。生命有歡笑，也有淚水。無論是快樂還是悲傷，都值得我們好好經歷和傳遞」。她說：「非洲鼓一個人玩是可以的，但氣氛不及鼓隊好。」每當聽到音樂時，她都會想像用非洲鼓來演繹是什麼效果，手掌不由自主就打出節奏。「打鼓時，手掌有力地運動；鮮明的節奏為生活添加了新樂趣，聽覺也變得敏銳了。」

現時65歲的Rita，在印刷行業工作無意退休。公餘時間鑽研打鼓，還背着非洲鼓做社區服務。當活動觸及生老病死等課題時，內容難免沉重悲傷，非洲鼓歡快的節奏為嚴肅氛圍注入一點輕鬆。鼓隊又四出不同機構，教導長者打非洲鼓節拍，如拍大腿、拍手掌。學會節拍後，公公婆婆們輪流打鼓唱歌。

但有一次，一名90歲婆婆不願參與，說自己「不懂唱歌」。Rita鼓勵她試試唱喜歡的歌，但婆婆堅持自己「不懂唱」。Rita又問她聽過什麼歌曲，婆婆說「從不聽歌」。Rita再問婆婆有沒有聽過粤曲，婆婆說了《帝女花》。Rita喜出望外，請婆婆試唱《帝女花》。此刻，婆婆臉上終於露出了一絲微笑，慢慢拿起鼓一下一下拍打，唱出了：「落花滿天蔽月光……」全場為她邁出第一步而歡呼鼓掌。婆婆臉上的喜悅難以言喻，Rita用手機錄下了這一刻送給她。老人家說：「我從不知道自己會唱歌，今天終於唱到了。」

看到長者臉上洋溢快樂，手舞足蹈，Rita非常感動。聽到長者說「今天玩得很開心，很想再玩一次。什麼時候再來？」這無疑是最暖心的一句話。

有人認為老年人打鼓節奏感較弱，速度不夠快，缺乏激情。在Rita看來，原因不在於年紀，而是不勤練鼓、不記譜，卻以老邁和健忘作為藉口。她希望能有更多人一起玩非洲鼓，並計劃每月在不同地區演奏，將歡樂與正能量傳播開去。

文：陳伊敏（老薑創辦人）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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