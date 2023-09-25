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健康

童年逆境招頑疾 成年後癌症糖尿風險增

【明報專訊】研究證實，童年逆境經驗，不單影響成長後的精神健康，亦增加罹患冠心病、癌症、慢性支氣管炎、中風、糖尿病的風險。

透過探索自己內心，確認自己需要及價值，有助重拾勇氣及盼望前行，活出自愛自主人生，並能於親密關係及親子關係中建立正面、和諧、關愛的相處。

張先生單身，經營一家資訊科技公司，旗下有20多名員工。然而，他在人際關係方面一直遇到問題，他易怒且不容易信任別人，甚至對伴侶關係抱持懷疑態度，這或許源於他童年的負面經歷。

睹父母打鬥 曾遭刀傷入院

他年幼時，父母離開他前往香港，留下他和嫲嫲在內地生活，他感到非常孤獨和寂寞，經驗到被拋棄的強烈情感，渴望與父母團聚。直至8歲，他移居香港與父母重聚。然而，新的文化和教育制度對他來說是極具挑戰，他總是無法適應新學習環境，感受不到師長的接納及關懷，同學們對他排斥和孤立，讓他感到極度孤單和無助。

此外，他經常目睹父母因金錢問題而吵架，這些場景非常糟糕，最終也導致了他們離婚。家庭暴力對他來說不是陌生事，他經常目睹父母打鬥，讓他感到恐懼、反感和不安。母親也因而出現了精神問題，常常在他面前發脾氣；他盡力逃避母親的指罵、責打，但未能成功，往往導致自己受傷。

10歲那年，母親因情緒失控，竟然用刀傷害他，令他手部嚴重受傷，住院治療逾3個月。經歷了這一次意外，他深刻地體會到了無助、絕望和焦慮，不知道這種生活還要持續多久，也無法預測何時能夠擺脫這些困境。這些童年經歷無疑造成了巨大的傷害和心靈陰影，對他的情緒健康和人際關係產生了嚴重的負面影響。

接受輔導 重新面對創傷

面對童年的傷害，張先生接受和諧之家的輔導服務，接觸自己兒時經驗，觸摸受傷的自己。輔導過程中，他的受傷經歷被重新敘述，被關切聆聽，被看見，被明白。他接納那個受傷的自己，體會過去的事已經發生，確實無法改變。但張先生成長後，當他在安全空間中回顧這些片段，重新檢視自己的原生家庭，以另一角度去「看待過去」。受傷被看見，療癒便開始。

1998年，美國的文斯．費利帝（Vincent Felitti）及其團隊發表一項重要研究，超過1.7萬人參與，探討童年逆境經歷（adverse childhood experiences, ACE），例如虐待和家庭功能失效等，與成長後身心健康之間的聯繫。

逆境經驗愈多愈高危

研究將童年逆境經歷分為10個類別，包括精神虐待、身體虐待、性虐待、生理和情感忽視、目睹家庭暴力、家庭功能失調（如父母離異、家庭成員濫用藥物、家庭成員有精神疾病或自殺傾向、家庭成員被監禁）等。研究結果顯示，一個人在童年經歷的逆境經驗愈多，長大後出現身體及精神問題的風險就愈高。

根據研究結果，如果一個人經歷過4種以上童年逆境經驗，罹患冠心病、癌症、慢性支氣管炎、中風、糖尿病、濫藥、吸煙和嚴重肥胖等健康問題的機率比其他人高。在精神健康方面，相對於沒有童年逆境經驗的人，經歷逆境經驗的人企圖自殺的機率高出12倍，患抑鬱症的機率則高出4倍。

這項研究結果提醒我們，童年時期的經歷對成人健康和心理狀態有持久的影響；必須重視並關注經歷過逆境的人，提供相應支持和幫助，以減少其長期健康問題和心理困擾的風險。

相反，童年正向經驗是重要的資源，能夠降低並轉化童年逆境所帶來的傷害。它包含了7個關鍵元素，這些元素在兒童成長的過程中扮演重要角色。

7個元素包括：

．讓兒童感到能夠與家人分享自己的感受

．在遇到困難時感受到有家人陪伴

．在家中感受到被保護並具有安全感

．至少有2名誠懇真摯的成年人作為父母後盾

．樂於參與社區、文化和宗教等各種活動

．在學校生活中獲得歸屬感

．感受到朋友的支持

童年正向經驗提供了積極資源，幫助兒童在逆境中適應有毒壓力，減輕對身心健康的影響。這些元素的存在可以促進依附關係的建立，讓兒童有更好的應對能力，並培養出堅強、積極的心態，以面對生活中的挑戰。

文：陳沛恩（和諧之家賽馬會跨步彩虹計劃主任）、陳季康（香港中文大學社會工作學系副教授）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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