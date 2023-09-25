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對應貼士：手機食物搬離睡房 須離牀行幾步

【明報專訊】爛在牀上傷神又傷身，該如何戒掉這壞習慣？綜合兩名受訪者的意見，得出以下的一些建議。

1. 改在梳化書枱放空

如果情况不算太嚴重，建議先慢慢縮短爛在牀上的時間。難以一下子完全離開牀不耍廢？可嘗試把放空地點由牀移去其他地方，如梳化、書枱等。一來讓當事人不再把活動範疇局限在牀上，二來可保留牀與睡眠之間的緊密聯繫。

註冊中醫張瑩說：「看到社交媒體影片中的主角，在牀上做各種事情，最簡單方法就是把相關事情搬離睡房，一定要起身離牀才可做相關事情。一旦由躺臥變成行幾步，體內的『氣』開始流動，就不易再有想躺下的感覺。」

2. 重拾基本日常活動

除了減少「爛在牀上」的時間，把日常生活重回正軌也很重要，最起碼把一些基本自理事宜，如洗澡、執被鋪、刷牙梳洗等，都要加入日常生活程序中，亦不要在牀上進食三餐。作息定時、均衡飲食都有助情緒管理。

3.發掘減壓良方

減壓方法因人而異，發掘適合自己又能減壓的方法，不要單一依靠牀。臨牀心理學家廖嘉敏說：「經常對病人分享心流理論（flow）的重要。做自己鍾意的活動時，如跳舞、陶瓷等，高度專注於自己有把握而又具挑戰的活動，令人享受當中，感到十分輕鬆，增加抗壓能力，提升幸福感，亦是減壓良方。」

另外，運動有助大腦釋放大量安多酚（endorphin），此激素能令人產生愉悅放鬆的效果，有助紓緩壓力。

靜觀練習則是近年十分流行的減壓方法，讓我們覺察當下的狀態，或者將注意力集中在某特定對象（如呼吸等），過程中不加批判，亦不過度反應。大腦透過這些練習會變得更加專注自己的內在世界，不放大不縮細、不作批判當下的體驗，更大的空間處理不同的思緒，某程度提升抗壓能力。

4. 找專業人士協助

如果爛在牀上情况嚴重，例如壓力有增無減、影響情緒、導致失眠等，就有需要找醫生、心理學家等專業人士協助，找出背後原因，是否受焦慮、抑鬱等情緒病或其他問題困擾。

[健康]

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