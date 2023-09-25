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健康

「爛在牀上」大熱 專家：壓力愈碌愈大

【明報專訊】面對生活壓力，有人喜歡放空，有人選擇躺平！近期又出現對付壓力「新招」。外媒報道，社交媒體平台最近流行一個新風潮bed rotting（爛在牀上），整天hea在牀上掃網煲劇，並將過程拍片分享。

惟專家指出，長時間持續爛在牀上，非但無法放鬆身心，反而增添更多壓力，同時影響睡眠質素。

長時間躺牀上網開餐煲劇

Bed rotting是近期席捲社交平台的新風潮，網民長時間躺牀耍廢、擺爛，只對着手機、平板或手提電腦來掃網、上聊天室、看視頻，連三餐飲食也不離牀，整天跟牀黏在一起，恍如在牀上「腐爛」的狀態。#bedrotting相關視頻累積瀏覽次數已超過1億，並且受不少網友推崇，留言表示bed rotting是自己最喜歡活動，甚至謂：「我覺得此生的目標就是在不同地方腐爛：我的牀、酒店牀、沙灘、吊牀等。」

表面減壓 背後逃避要處理事情

爛在牀上，不失為一個偷閒放空的方法，但臨牀心理學家廖嘉敏提醒，如果爛在牀上持續超過2、3天，其間連一些日常必須要處理的事情也不做，三餐也在牀上解決，就可能是不利身心健康的警號。

她質疑，選擇爛在牀上， 究竟是藉此減壓，抑或是在逃避一些東西，例如逃避返學、交功課、工作等。「減壓方法有很多。有人使用原本用作減壓的方法，背後動機卻是逃避壓力，將減壓及逃避壓力混為一談，但兩者絕對是南轅北轍的兩回事。爛在牀上短期好似可以減壓，因為不用面對壓力（如返學、返工等），但其實要處理的事情始終未完成，甚至愈積愈多，只是拖延了，壓力不但沒有減少，反而愈滾愈大，困擾亦會變大。」

削弱牀跟睡眠連繫 導致失眠

爛在牀上亦會影響睡眠，是另一個需要留意的問題。睡眠衛生有助對抗失眠，而牀與睡眠之間的連繫是睡眠衛生其中一個重點。廖嘉敏指出，牀是用來睡眠，兩者必須建立緊密連繫，我們才可以「自動波」上牀後進入睡眠狀態。如果長時間在牀上做一些跟睡眠毫無關係的事，如吃小食、玩電話、煲劇等，便會大大削弱牀跟睡眠之間的連繫，容易導致失眠，繼而影響情緒。「爛在牀上會削弱牀和睡眠的cue（提示），你在牀上碌得愈久，cue就會愈弱。」綜合上述因素，如果只想逃避壓力，或因而損害睡眠質素，都代表爛在牀上不是正確減壓方法。

廖嘉敏補充，如果長時間爛在牀上，肢體甚少郁動，肌力會慢慢衰退，身體漸漸虛弱無力，一旦想起牀走動，可能因缺乏力氣而感到吃力，於是又繼續攤在牀上，惡性循環下，身體更加一蹶不振。

久臥影響氣血運行 傷神傷身

註冊中醫張瑩表示，中醫古籍《黃帝內經．素問．宣明五氣》曾提到「久臥」對身體的影響，「久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。」若視、臥、坐、立、行五種本能不當地使用過度時，人體就容易受到傷害。其中「久臥傷氣」是指久臥會傷及肺氣。「中醫有句話：『肺主一身之氣』，意指肺有調節全身各臟腑經絡之氣的作用。肢體郁動時，肺氣得以宣發，才可促進氣血通行，臟腑才能發揮其正常功能。」

張瑩表示，從中醫角度，一般人如果刻意久臥牀上，影響氣血運行，對肺氣有莫大的傷害。日間原本應該起身郁動，讓氣血通行的時候，但你卻選擇不起牀郁動，在牀上做一些肢體不用大幅度郁動的活動，如煲劇、玩電話等。持續多天後，氣血會愈來愈衰弱、愈變愈差，久而久之，可會導致精神差、疲倦、呼吸變得短淺、關節不順、思考反應慢、缺乏食慾，或進食後很快就覺飽、便秘等；如果本身是病人則作他論，其身體因病患或受傷，氣血不在正常狀態，需要多休息，久臥才可減低氣血流失，有助體內補充氣血。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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