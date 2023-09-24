社會實驗：學情緒支援 促精神健康 外傭充電站 自救救人

背景

項目：外籍家庭勞工充電站

目的：改善外籍家庭勞工的精神健康

人物：外傭、中大社會工作學系、專業人士

在照顧別人前，先照顧自己

Rodelia於2017年建立facebook專頁「Domestic Workers Corner」，至今有15萬用戶追蹤。她與幾名義工過往經營WhatsApp熱線，以外傭身分支援同路人，每天求助信息可達200則，涵蓋抑鬱、生死等困擾。求助者會親暱地稱呼Rodelia為媽媽，她笑言：「所以我有很多孩子，有時她們遇見我，會說哈囉媽媽。」新冠疫情令外傭的精神健康惡化，愈來愈多人求助，構成她的壓力來源和負擔。Rodelia經常害怕錯過求助人的電話，記得有一次，一名求助人在自殺前一刻打來，「當時我在市場，若我工作忙，沒人接聽怎麼辦？」

外傭負上照顧僱主家庭的責任，像Rodelia閒時做義工的話，更多了一重照顧責任和壓力。程綺瑾說，外傭的工作性質以助人為本，卻經常忘記先照顧自身需要。她認為需要時間改變她們的心態，「因為她們總是把別人的利益放在第一位，就像Rodelia總是不能拒絕接電話，對嗎？」直至午夜甚或凌晨2時，Rodelia仍在回覆求助電話，但翌日清早可能又要投入家務。「當我和Rodelia聊天時，她向我講述很多壓力、責任和困難。這是為什麼我倆都同意，需要更多人幫手。」

其後程綺瑾與一眾外傭成立「外籍家庭勞工充電站」，致力促進這群體的精神健康。程綺瑾說團隊舉辦訓練時，經常告訴外傭要學習設定界限，「無論工作多麼重要，沒有你，你就無法幫助別人」。Rodelia如今明白照顧自己的重要，亦為有更多人幫忙而感到開心。另一名籌委、「香港移民作家」（Migrant Writers of Hong Kong）的聯合創始人Maria亦有同感，現在她懂得與義工事務保持距離，壓力太大時容讓自己休息，如缺席一些不必要的活動。

提供不同訓練 涵蓋精神健康、外傭權益

Domestic Workers Corner的電話支援服務現交由「充電站」接手，由多名受訓練的外傭輪流當值。計劃強調外傭自身的參與，以朋輩身分推廣精神健康。翻查籌委會名單，發現絕大部分來自多個早已存在的同路人小組，例如上述的Domestic Workers Corner和香港移民作家。為擴大義工網絡，「充電站」推出Dream Catcher訓練計劃，邀請專業人士為朋輩領袖裝備精神健康知識，兩期訓練至今共有50多名畢業生。

計劃亦包括認識外傭權益，程綺瑾解釋因外傭的情緒困擾，大多源於法律或是勞工權利問題。作為朋輩領袖，這些資訊對幫助同路人非常關鍵，「對我來說，她們是改變的推動者。我們賦能（empower）她們，而她們可以將信息傳給朋輩，產生更大的效果」。此外，其中一個選修課程為「數碼素養和終身學習」，程綺瑾期望學員一方面學懂上網持續學習，同時能夠分辨資訊真偽。

訪問時適逢世界防止自殺日（9月10日），計劃籌委Lorna當晚在Dream Catcher的facebook專頁主持「充電電台」直播，分享與自殺議題相關的資訊。程綺瑾同意談及自殺這類敏感話題時，需要加倍小心，所以直播亦安排籌委會中的藝術治療師Inna在場，留意聊天室的評論。若有觀眾想更深入分享，她提醒切記締造安全空間，並實踐所學：「非批判性、先傾聽、謹慎，並向她們提供有用的資訊。」Lorna接受過培訓，亦長年活躍於外傭社群，程綺瑾相信她有能力處理此話題。

同聲同氣更利傾

Lorna向記者分享心得之一，是在節目上給予切實可行的貼士，而不是只拋出一句「找專業人士求助」，「當你說：『哦，你去諮詢一下心理學家。』她們可能不會，一開始會猶豫」。比起專業人士，Maria認為外傭更願意與同路人傾吐煩惱，因精神健康問題污名化仍然存在，她們或會自覺不需要專業援助。Lorna提到作為朋輩領袖，可以先提供易於接受的求助方式，例如建議聯絡由外傭義工支援的充電熱線。外傭群體聯繫緊密，若向朋友傾訴，難免擔心自己的狀况會傳到家人耳邊，又或成為朋友之間的八卦。保密原則也能令求助者安心，「我們會確保無論你（家傭）與我們說了什麼，內容只有你和我們知道」。

程綺瑾強調，熱線義工和求助者都會保持匿名，以保障雙方。求助者可以隨時聯絡WhatsApp熱線，不過義工只會在每天晚上9時至凌晨12時回應，以配合其作息。此外，她發現語言對支援質素有很大影響，當外傭受情緒困擾時，傾向以母語分享感受。有時候外傭義工未能抽空服務，本地的同事會以英語回覆熱線的求助，「看得出她們（求助人）有些猶豫，沒有多說什麼。但一旦外傭義工回來，切換到她們的語言，信息會變得很長」。因此，團隊特別邀請操菲律賓語或印尼語的專業人士，作為Dream Catcher訓練計劃的訓練員。居港印尼人不多，更遑論有心理學家或資訊素養的專業背景，但所幸最終找到合適人選。

個案：僱主欲自殺 外傭不懂處理

程綺瑾之所以關注外傭的精神健康，不止是看出此群體的需要，還有她們對於社會整體的重要。她以前主要研究香港整體自殺率，翻閱個案資料時，留意到很多時候家人並不了解事主。數年前香港學童自殺率急升，她發現不少案例的親子關係疏遠，反而外傭與事主有更多相處時間，甚至了解更多，「這其實給了我一個很大的提醒，曾經是隱形的一群，但她們在不同的家庭中卻是如此重要」。

Maria舉了一個生活例子，她前一晚因應家中小朋友的喜好，給他吃無籽的節瓜，反而孩子的媽媽不了解這事，「因為我們更常與孩子一起，所以壓力就落於我們身上」。Rodelia憶述以前曾有外傭求助，不懂如何處理患有抑鬱症或自殺傾向的僱主，「如果她知道如何處理，她便幫助到這個家庭」。又如近年學童的精神健康問題受關注，Rodelia說作為朋輩領袖，她可以提醒外傭多關心小朋友，例如詢問學校情况、課業壓力；如果外傭接受過精神健康訓練，更懂得給予事主適當回應，「不止是打掃、購物、煮飯，至少我們在那裏傾聽他們的聲音」。

由於外傭聯繫緊密，知識更易一傳十、十傳百。香港人大多鄰里關係不甚親近，反而外傭可能會認識鄰居的外傭。程綺瑾認為這個隱形網絡，有助傳遞精神健康的知識，甚至當外傭轉為其他僱主工作，仍能繼續傳播相關知識，幫助更多家庭。

建立正面關係 外傭僱主互惠

外傭離鄉背井來到香港，Lorna說她們總想在親友面前表現得很開心、一切安好，尤其是有子女的更不願家人擔心，「facebook上的照片總是快樂的，但她們不知道已經陷入抑鬱症或驚恐發作」。程綺瑾研究過一些外傭自殺個案，發現僱主的應對有時是最後一根稻草。即使導致自殺的主因可能源於外傭的家庭或財政問題，但一些僱主揭發她情緒不穩後，認為她對家庭構成危險，因而嘗試終止合約。這實際上會火上加油，「她們已經面臨來自家鄉的許多掙扎，不可能回去了，對嗎？她們也無法承受失去工作的後果」。一旦外傭最終選擇自殺，對僱主一家而言同樣是很大的創傷。反之，程綺瑾知道有僱主會主動提出休息一周，或是建議外傭做瑜伽、冥想等活動，對她們幫助很大。若能建立這種正面關係，雙方都能夠得益。

聽到這裏，Rodelia向程綺瑾提議：「你能聯絡僱主組織嗎？」如果僱主知道精神健康的支援服務，可以把資訊傳遞予家中外傭。Maria亦和議，「歸根結柢，我們是在為他們工作。我們之所以來到這裏，是因為他們。我認為與僱主接觸，並讓他們了解我們的需要也非常重要」。

被問到計劃的未來，程綺瑾說最大願望是全由外傭主理，「希望有一天她們不再需要我，我衷心希望她們能夠自己經營」。打從一開始，她的目標便是賦能（empower）外傭，因此組織她們成立籌委會。各個參與的外傭小組按規定至少派出兩人，程綺瑾解釋，此安排確保其中一人生病或放假時，仍有人知悉籌委事宜，以便培養接班人。她又透露，計劃中所有項目均嘗試以低成本運作，降低將來全由外傭營運的難度。

外籍家庭勞工充電站網頁：mdwrechargehub.swk.cuhk.edu.hk

外傭WhatsApp充電熱線：9161 3074

計劃最初由香港中文大學知識轉移項目基金資助，其後進一步由政府第二期精神健康項目資助計劃資助。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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