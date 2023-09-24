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無定向學堂：資深輔導員 剪紙理思緒

【明報專訊】「其實我唔識藝術㗎，我唔識畫畫㗎。」看到輔導員出身的王瑞芳所剪的黛玉、寶釵肖像，姿態靈動，婀娜多姿，聽到這席話實在難以相信。她說只是參考網上圖片起草圖再剪，當記者請求她教剪中秋節主題時，她甚是難為情地說：「我心諗『弊傢伙』，我也是將所有能吃的全都剪出來嵌埋佢。」成品證明剪紙10年的她謙虛了。記者跟着她學習剪紙大概3個小時，僅能剪出皮毛——一隻兔子，只能說剪紙絕不是小朋友做手工那般簡單。

作品主題豐富 最愛《紅樓夢》人物

上一次剪紙是何時？當下立即想到訪問前幾天將一張A4紙一分為二，但這次跟王瑞芳學習的剪紙非彼剪紙，而是作為「非物質文化遺產」的中國民間藝術。王瑞芳的作品主題豐富，有京劇臉譜、動物、有花和人，部分背後還有典故，例如現供觀賞、看上去平平無奇的金魚，原來在南北朝文學家任昉所著的《述異記》中，記載「關中有金魚神，云周平二年，十旬不雨，遣祭天神……金魚躍出而雨降」。金魚是吉祥的象徵。眾多作品中，王瑞芳最喜歡《紅樓夢》的主題，「我小時候看不懂《紅樓夢》，現在再看，覺得書中對人物的刻劃十分細膩」。《紅樓夢》的人物各有可歌可悲之處，揭示封建社會的腐敗，也許因為她多年來從事個人及家庭輔導，也曾擔任戒毒復康社工，看慣世態炎涼，故喜歡了解人性，對人物故事十分著迷。

還記得小時候被搶玩具便會大哭，母親總打趣道：「乜你成個林黛玉咁㗎？」笑記者整天哭哭啼啼。世人讀過《紅樓夢》後，對林黛玉的評價不是體弱多病，就是多愁善感。王瑞芳剪出來的林黛玉眼神卻沒丁點憂鬱，被繁花環繞的模樣倒像在孤芳自賞。王瑞芳以深藍色的宣紙剪出林黛玉的頭髮、五官和衣服細節，再以粉紅色和紫藍色的漸變彩紙托底，線條粗幼恰到好處，不知下了多少工夫。記者躍躍欲試，她笑言：「慢慢來。」着記者先從簡單的學起。

剪紙睇個性

說時遲，那時快，王瑞芳不知從哪裏變出一棵小巧的立體樹，「這是我教幼稚園小朋友剪的，你先試試吧」。然後拿出一張宣紙，着記者按她的草圖起稿。立體樹的草圖簡單明暸，畫的都是直線。也許是想證明自己不是小朋友，記者硬要把直線都改成鋸齒狀，王瑞芳見狀，無奈表示：「看來你是個喜歡挑戰的人。」聽罷頓時有種做錯事被逮個正着的感覺，只好尷尬地笑着，她打破沉默：「不要緊，你想自我挑戰也是可以的。」說完便把草稿釘在另一張紙上對摺，拿起她特意訂做的剪刀跟着草圖剪，逐個步驟示範。她解釋，對摺雖是非常基礎的剪紙技巧，但不能輕視它，它能確保我們剪出對稱的圖案，提升美感。

王瑞芳下刀不疾不徐，手起刀落，反覆叮嚀記者「要一刀到尾」。她使出「旋轉刀法」，左手轉紙，右手拿剪刀，手肘安放桌上，只順應她剪的方向動動手指協調，她不忘苦口婆心地叮囑：「手肘不能凌空和離開桌子。」記者光是剪外框已花了10分鐘，每刀都猶豫不決，總將她說的「一剪到尾」拋諸腦後，剪出來的切口參差不齊，「藕斷絲連」，她不厭其煩提醒一刀到尾剪出來才乾淨利落，「你愈小心就愈唔斷尾，做人也一樣，好得意㗎喎，有時我哋愈小心就愈多錯漏」。她又安慰說自己也是熟能生巧，初時覺得吃力屬正常。練習了大概1小時後，記者便開始學剪細膩的圖案。

剪紙必要法則

剪紙分為陽剪和陰剪，陽剪的剪刀刀口朝上，剪下去線線相連，適合剪流暢優美的曲線和細膩的圖案；陰剪的剪刀則刀口朝下，剪下去線線相斷，適合剪大面積的圖案。王瑞芳說：「初學者一般會先學陽剪。」她展示她用陽剪專程為周五中秋節剪的圖案，那是一個貼了兔子、月餅、水果、月亮和花的燈籠，這麼多圖案，大概剪半日也未能剪好，她見記者似被嚇怕，笑言「你不用全都剪出來，對你來說有些難剪」。說起中秋節便想到「嫦娥奔月」和「玉兔搗藥」的傳說，記者從不同圖案中果斷選了月亮和兔子。她強調：「由主到次、從繁到簡、由內而外，從上而下。」是剪紙的必要法則，所以要由較多細節的兔子開始剪。其實剪紙跟中秋節甚有淵源，古時傳統走馬燈的輪軸上會有剪紙，利用燭光投映圖案。

為了降低難度，她吩咐記者「兔仔畫大隻啲」，但又要合乎比例，最後在宣紙上數了6大行，先用鉛筆畫了一個大概是原圖兩倍大小的圓形，然後把它修成三角形再慢慢加上兔子的耳朵、眼睛、鼻子、嘴巴、毛髮細節，還有預計會趴在月亮上的兔子前肢。起草圖之際，王瑞芳默默地尋找勾勒線條的麥克筆和針筆，搖着頭，「這些太幼了」。直到她找到一支科學毛筆，才滿意地笑了，「哈哈哈，呢支好啊，呢支夠晒粗」，她怕線條太幼，剪的時候一不小心把圖案剪斷，又叮囑：「你唔好剪走佢（黑色粗線條）。」她隨後用科學毛筆把兔子鼻填滿，「牠的鼻子是實心的，你別在中間剪一個洞出來」，並指示記者把草圖剪出來。她另一邊廂先幫忙剪月亮，說：「圓形有點難剪。」看着她擔心這樣，擔心那樣的樣子，只覺她真是操碎了心，不過她的思慮不是空穴來風。

正當她剪好又大又圓的月亮，甚是歡喜，卻猝不及防被記者的行為打落谷底，「咁快手嘅你……做咩剪隻兔仔出嚟」。其實她只是想把草圖剪成方框，釘在顏色宣紙上對照着剪，並非要把草圖上的兔子剪出來。輔導員的職業使然，她再次從細節分析：「你是一個很急的人，一收到指示便想行動，但需要別人清晰講解，你才知道背後原理。」她隨即想起她教一名校長做紙糊，着他把紙慢慢撕小貼上公仔，「我話音剛落，他立刻用張紙包住成隻公仔」。她不禁感慨香港生活節奏急促，「都未唞到啖氣，就『興興冚冚』去做其他嘢」。

半百始學剪紙 藝術影響下半生

一子錯滿盤皆落索，要重新起稿。再次起好草圖後，用釘書機把它釘在成品用的黑色和褐色宣紙上照着剪，「在黑色底下加上其他顏色紙做陰影，會更有立體感」。為什麼剪紙要用宣紙，不用其他紙如A4紙？她解釋，宣紙質地柔韌，透薄易剪，耐摺不易皺。首先用「直插刀法」把剪刀尖插進要刪減的地方，由有眼耳口鼻、較複雜的兔子臉入手，而非由紙張邊剪起。剪着剪着，剪到鼻子連接嘴巴的轉彎位覺得不太順手，便想先把外框裁掉，立刻遭王瑞芳制止，「由內到外，先剪外面隻兔子會甩出嚟，好難再剪裏面（的細節）」，剪好便能用膠水將宣紙貼在漸變彩紙上。她好氣又好笑，大抵覺得這個學生真是冥頑不靈。

不同性格的人適合不同的藝術創作方式，記者經此一課，覺得自己毛毛躁躁的個性不適宜剪紙。為何王瑞芳喜歡剪紙？「我發現我既鍾意建立，也鍾意破壞」，把紙裁掉再拼拼貼貼。而她學剪紙則是受她輔導過的一名當事人啟發，那名當事人興高采烈地跟她分享：「我就嚟50歲喇，諗吓點過生日先。」當時49歲的她被一言驚醒，心想自己也將年近半百，思考該送自己什麼禮物，最後她決定花5萬元學藝，學習剪紙、紙糊和沙畫等，「將藝術作為影響我一生的生日禮物」。

藉剪紙梳理情緒

做了35年輔導員，她閱人無數，少不免要接收別人的負能量，她會透過剪紙排解心情，笑稱「資深輔導員老到一個地步就會好鍾意做藝術」，讓自己復歸平靜。她剪過的作品不計其數，「諗到乜就做乜，沒什麼構思」。對她來說，剪紙也好，紙糊也好，利用藝術去表達是一個情緒梳理的過程。情緒沒好壞之分，會感到開心、傷心、憤怒和焦慮等都是人之常情，是需要抒發的。作為一個輔導員，她了解別人之前，先要了解自己，不能誤以為自己是萬能的超人。她讓記者猜她旅行的必備之品，想了半晌也沒想到，她揭曉謎底：「是蠟筆和紙，用蠟筆掃掃掃掃掃。」彷彿雜亂的思緒會一掃而空。好奇為何不剪紙，她笑道：「剪刀是攻擊性武器，帶出去很麻煩，哈哈」。

現年59歲的她再次決定在60歲前送自己一份禮物，那就是成立「瑞紙剪」的facebook專頁，向大眾分享剪紙這項傳統文化藝術。她覺得剪紙這些傳統工藝已漸式微，被視為是「古老的東西」，她卻被吸引，「其實係寶嚟㗎」。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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