料理分子：關於正宗味道這回事 椒麻雲呢拿吉士冬甩×麻辣朱古力吉士冬甩

台灣飲食多元

因為台灣店舖的多元化、多款式，價格有彈性而令我勇於嘗試新產品。例如便利店的軟雪糕，我家附近那一間每隔一個月便會推出新口味，是與各大品牌合作的聯乘商品：令人一吃上癮的香濃朱古力；當造的草莓和莓果粉紅系列；東南亞口味的「椰椰奶奶」組合；日本人兒時回憶的波子汽水系列等。45元新台幣（約11.5港元）便有一大杯或雪糕筒裝的，最驚喜的是那個用餅乾做的雪糕筒也非常美味、脆口。一個小確幸的威力與睡了一個午覺一樣，令人對生活感到振奮。

台灣有一種食店開得林林總總，價格有高有低，口味任君選擇，配料總有一樣對正胃口。沒錯，就是火鍋店。煮火鍋即是打邊爐。十幾年前還在香港廚房工作的時候，若有同事生日、離職或第二日餐廳公休，便會相約到旺角酒樓打邊爐。晚上11點打卡下班，迅速更換制服，向地鐵飛奔，務求以最短時間抵達酒樓。早在9點下班的同事已入席，一枱兩個鍋，雙鴛鴦湯底，一邊是沙嗲湯配芫荽湯，另一邊是小麻辣湯配醉雞湯，任飲任食兩小時，每位約300至350港元，啤酒另計。凌晨兩點幾，坐「亡命小巴」回元朗，冲涼梳洗再傳信息向大家報平安，一覺瞓天光。

雞煲俘虜台灣舌頭

很快便沒有任食套餐了，火鍋配料要另外下單，逐碟逐碟計算，但飲品依然可以任飲。後來發展到雞煲任飲任食，有一年丈夫賢來港旅遊數天，帶他到旺角樓上雞煲店品嘗這道香港特色美食，我很有信心這味道會很對他的胃口，果然不出我所料，他十分滿意。雞煲的麻香在嘴唇上停留，隨着微微的辣味配上嫩滑的雞肉。「先吃掉沾滿醬汁的雞件，再加湯底和其他配料來煮火鍋，台灣沒有這樣子吃的。」眼看他吃掉差不多大半鍋便知沒有介紹錯，心裏暗暗歡喜着。

在香港比較常吃的火鍋是在家自製的那種，在街市買一些蔬菜、新鮮海產、急凍肉片和各式魚丸肉丸等，與火鍋店的價錢相比，便宜得多，還可以多吃兩餐。湯底通常是蔬菜清湯，醬汁則會調配成較為濃味的，如辣椒加沙茶醬，再混入少許魚露和甜味豉油；再加一碟日式芝麻醬加小量辣油；還有以一小匙蒜蓉與韓式辣醬、魚露、蜜糖混合的紅色冶味醬汁，這樣模仿韓國人配搭海鮮的吃法原來真的很冶味，尤其以水煮大蝦肉蘸點食用，配九孔鮑魚仔也是不錯的組合。

台灣火鍋吃到飽 50蚊有找

在台灣吃火鍋，選擇是多元的。便宜的有約160元新台幣（約41港元）的普通鍋，至高價的300元（約77港元）海陸鍋任君選擇，一人一鍋。普通鍋內物有4大塊肉片、炸豆皮、日式魚板、牛丸、黃金魚蛋、蟹柳條、甜不辣各一粒，高麗菜（椰菜）、綠色葉菜、金菇各少許；貴價的則包含各類海鮮。另外設一個吃到飽的區域供食客自助提取，包括4至5款泡麵、米粉或冬粉，豬油肉燥醬配白飯。配料區有各式調味料如蒜蓉、青葱、沙茶醬、豆瓣醬、辣醬、醬油膏等；還有爆谷機、6款口味雪糕配餅乾雪糕筒、特色口味軟雪糕機。飲品區包括可樂、雪碧、橙汁、檸檬茶、微糖豆奶、4款水果口味的沙冰、日式煎茶、烏梅汁、鳳梨果醋和一部自動咖啡機。多付40至80新台幣可以額外加點各樣配菜，火鍋店經常客滿。

另一間火鍋店以石鍋為主打，上菜時在客人面前加熱石鍋，即席把洋葱和秘製醬料炒香，加入高湯，旁邊付上一盤肉片（約16片）和一個雜菜雜丸籃供客人自煮，後方有檸檬冬瓜沙冰和無糖黑豆茶喝到飽，旁邊是自助醬料區。價錢約238至338新台幣（約61至87港元）不等，亦可在以優惠價加購肉片、海鮮或其他火鍋。

高價一點的選擇有三等級價錢吃到飽的麻辣火鍋店，一鍋兩湯底，其中的膠原蛋白鍋頗受歡迎，湯底與蔬菜長時間烹調，非常清甜。另一邊可選麻辣鍋，鴨血麻辣豆腐可無限添加，愈吃愈上癮。湯底還有花雕雞、東北酸菜鍋、蔬菜精力鍋和卜卜蜆雞肉鍋可選。

套餐方面有安格斯黑牛放題、特上和牛放題和極上雙和牛放題，每位約880至1100新台幣（約225至281港元）不等。桌上有平板電腦可點餐，有牛、豬、雞、鮮蝦、蜆、巴沙魚、魷魚、花枝滑、鮮蝦滑，各類蔬菜、菇菌類、豆腐製品和各式雜丸等。對於我來說，若每款只吃一小口，應該也吃不下全部。

逾20款雪糕雪葩任選

還有自助吧的生雞蛋、泡麵類約6款、米粉類3款，20款醬汁配料，啤酒和超過10款的無酒精飲品，16款口味的名牌雪糕和10款口味的名牌雪葩。個人覺得這個價錢絕對超值，我比較着重肉類的品質，相當不錯。另外可以一次過品嘗20多款的雪糕和雪葩，這樣已經值回票價。

火鍋湯底裏，對麻辣最情有獨鍾。花椒的香麻從不令人生厭，把先麻後辣放入甜品內出奇的配合。這次製作了椒麻雲呢拿吉士和麻辣朱古力吉士，配以炸冬甩食用。對這次的菜式感到非常滿意，為平平無奇的冬甩添上色彩，讓我喝一杯冰拿鐵再多吃一個吧。

食。譜

椒麻雲呢拿吉士醬

【材料】（360克）

‧蛋黃……2個

‧全蛋……20克

‧糖……35克

‧粟粉……6克

‧低筋麵粉……15克

‧椒麻粉……3克

‧雲呢拿油……3克

‧牛奶……170毫升

‧牛油……10克

‧打發忌廉……70克

【裝飾】

‧花生醬……40克

‧煉奶……少許

【做法】

1.蛋黃、全蛋、糖和雲呢拿油混合，拌入粟粉、麵粉和椒麻粉，再慢慢加入牛奶攪拌。

2.以小火慢慢加熱，不停攪拌至吉士開始變稠。熄火後加入牛油拌勻。

3.用保鮮膜貼着吉士的表面封好，放入雪櫃備用。

4.把已放涼的吉士拌入已打發的忌廉。完成，備用。

麻辣朱古力吉士醬

【材料】（370克）

‧蛋黃……2個

‧全蛋……20克

‧糖……35克

‧粟粉……6克

‧低筋麵粉……10克

‧可可粉……6克

‧椒麻粉……3克

‧牛奶……170毫升

‧牛油……10克

‧打發忌廉……70克

【裝飾】

‧黑朱古力……40克

‧辣椒乾絲……少許

【做法】

1.蛋黃、全蛋、糖混合，拌入粟粉、麵粉、可可粉和椒麻粉，再慢慢加入牛奶攪拌。

2.以小火慢慢加熱，不停攪拌至吉士開始變稠。熄火後加入牛油拌勻。

3.用保鮮膜貼着吉士的表面封好，放入雪櫃備用。

4.把已放涼的朱古力吉士拌入已打發的忌廉。完成，備用。

冬甩【材料】

‧中筋麵粉……220克

‧糖……30克

‧海鹽……1/2茶匙

‧酵母……5克

‧牛奶……80克

‧雞蛋……1隻（50克）

‧牛油……30克

【做法】

1.除牛油外，其餘所有材料混合。先以快速打5分鐘，再慢速打2分鐘。加入牛油後以慢速打5分鐘，再快速打2分鐘後完成。

2.麵糰滾圓成光滑面。蓋上保鮮膜，室溫發酵40分鐘。

3.麵糰壓成5毫米厚。對摺麵糰。

4.用模子壓印成小圓形，剩下的麵糰可搓成一片對摺，再壓成小圓形。

5.以保鮮膜蓋着麵糰，室溫發酵20分鐘。

6.小火把油加熱，用筷子測試至末端起泡便可油炸。把麵糰炸至兩邊金黃。

7.趁熱沾上砂糖。

8.稍為放涼後，刺一個小洞。

9.把吉士滿滿填入冬甩。

10.雲呢拿冬甩塗上花生醬和煉奶；朱古力冬甩塗上黑朱古力和放上辣椒絲。完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao