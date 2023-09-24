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2023年9月24日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：訪問西西的家務助理：阿芝眼中的「大家姐」
中秋月
火龍歸來
周日話題：《那年盛夏我們綻放如花》：鬼魅城市的前世今生
無名周記：Doppelganger：兩個Naomi的顛倒世界
開門讀書：邊緣的角落
同場加映：那年盛夏，記得你們每一張臉
圖文城市：在同一個香港的兩個平行時空
同場加映：《威尼斯謀殺案》 名偵探的靈異變調
誰人日記：老屎忽
平安祭：中秋獅山遠象
放心寫作：#57 善良不是弱點
讀者來信：從失物想起金句
阿貓阿狗：#205 旅行（九）
對號入座：《盛夏餘燼》：把災劫轉化成創作的能量
自吹自擂：《七月返歸》 愛民邨守護者
家明雜感：《幸福晝鳴曲》 單親媽媽獨憔悴
影片簡評
單元連載：香港書67
星期日文學‧譯作者的任務——由翻譯桑德堡、威廉斯的詩說起
{民間氣象預報達人}MET WARN 風暴中直播 貼地又嚴肅
料理分子：關於正宗味道這回事 椒麻雲呢拿吉士冬甩×麻辣朱古力吉士冬甩
無定向學堂：資深輔導員 剪紙理思緒
社會實驗：學情緒支援 促精神健康 外傭充電站 自救救人
綠色生活：復育員使命：療傷再野放 救動物要保持距離
未來城市：深圳出招 遺忘羅湖商業城 夜繽紛下 女人街等運到
影片簡評
【明報專訊】《 轟天猛將4》IIB
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開門讀書：邊緣的角落
同場加映：那年盛夏，記得你們每一張臉
圖文城市：在同一個香港的兩個平行時空
同場加映：《威尼斯謀殺案》 名偵探的靈異變調
誰人日記：老屎忽
平安祭：中秋獅山遠象
放心寫作：#57 善良不是弱點
讀者來信：從失物想起金句
阿貓阿狗：#205 旅行（九）
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家明雜感：《幸福晝鳴曲》 單親媽媽獨憔悴
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單元連載：香港書67
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{民間氣象預報達人}MET WARN 風暴中直播 貼地又嚴肅
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社會實驗：學情緒支援 促精神健康 外傭充電站 自救救人
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