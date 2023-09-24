「香港夜繽紛」啟動，旅發局打算炒熱廟街夜市，然而同為旅遊景點的女人街卻坐冷板櫈。記者張雪桐走訪該處商販，何解明明人流不少，卻旺丁不旺財？「夜經濟」似乎不是最能治本的方法。

連串活動伴隨節日來臨，市面應可繁茂起來。如怕氣氛過於紛陳，不妨拾起剪刀，靜下心，跟資深輔導員王瑞芳認識剪紙這門民間藝術。她說剪紙令她復歸平靜。大概剪着剪着，一些雜思亂緒可被剪去不少。

不愛手作的話可看劇。久違了的阿果來稿，說已播畢的電視劇《那年盛夏我們綻放如花》令他想起電影《香港製造》。原來兩者在題材、拍攝空間和製作上都有不少相似之處，皆建構了一個鬼魅都市。不同的是，前者的結局未如《香港製造》的絕望，而是在消沉中可見一線光。

秋分剛過，天上月兒漸盈，謹以王瑞芳的剪紙作品預祝大家團圓快樂。

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編者話˙鍾妮

編輯•王翠麗

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