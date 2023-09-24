明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

中秋月

【明報專訊】總說人老了就變小孩，讀今期黃怡訪問西西的家務助理阿芝，發現晚年的西西確有幾分孩子氣。在爽朗的阿芝口中，西西是「大家姐」，偶爾黏人，偶爾固執（在寫作和為身邊人買禮物時）；喜歡漂亮的東西，需要阿芝出動法寶哄吃飯，但更多時候，西西是溫柔、體己的家人。

「香港夜繽紛」啟動，旅發局打算炒熱廟街夜市，然而同為旅遊景點的女人街卻坐冷板櫈。記者張雪桐走訪該處商販，何解明明人流不少，卻旺丁不旺財？「夜經濟」似乎不是最能治本的方法。

連串活動伴隨節日來臨，市面應可繁茂起來。如怕氣氛過於紛陳，不妨拾起剪刀，靜下心，跟資深輔導員王瑞芳認識剪紙這門民間藝術。她說剪紙令她復歸平靜。大概剪着剪着，一些雜思亂緒可被剪去不少。

不愛手作的話可看劇。久違了的阿果來稿，說已播畢的電視劇《那年盛夏我們綻放如花》令他想起電影《香港製造》。原來兩者在題材、拍攝空間和製作上都有不少相似之處，皆建構了一個鬼魅都市。不同的是，前者的結局未如《香港製造》的絕望，而是在消沉中可見一線光。

秋分剛過，天上月兒漸盈，謹以王瑞芳的剪紙作品預祝大家團圓快樂。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙鍾妮

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞