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E潮

e新品：LG「篋神」流動電視在手 隨時打機睇片

【明報專訊】香港居住環境狹窄見怪不怪，為了善用空間，一部流動的小型電視是不少用家的心水，好像去年LG推出的StanbyME，除了內置Netflix、Disney+、YouTube等主流常用串流影片媒體之外，也內置電池，不用插電線，用家可放置到家中不同角落觀看；而最近廠方推出後繼產品StanbyME Go，一改上一代的直立式設計，改成手提行李箱設計。

橫直向皆可 輕觸式屏幕

今次推出的StanbyME Go變成「手提行李箱」，除了希望在家使用時方便，也希望方便帶出戶外使用；機體外殼通過美國軍用級防撞測試，十分耐用，無論是放在桌上或是大髀上煲劇都絕對安心。機體內置一個27吋輕觸式屏幕，用家只需用手指在屏幕向下滑動便可控制亮度、音量和電源，向上滑動則返回主頁面，操作十分直接。

為更方便使用，機體屏幕採用多角度旋轉式設計，除了可橫向顯示之外，也可順時針90度旋轉，無論是用來睇片或打機都十分方便。作為一個流動屏幕，最重要當然是電量，機體內置電池在省電模式下最多可使用3小時，雖然算不上很長，但都足夠看一套電影。而機體內置有「rest」 或 「background」 模式，用家可因應心情選擇不同的影片或音效，而且此功能不用連接上網，在戶外時也能使用。

新機與上一代一樣，內置有不少串流媒體平台，用家可把機體連接上網直接觀看，也可通過Airplay2、屏幕鏡像等功能，將手機畫面直接放在屏幕上播放，營造更廣闊的觀賞空間。而無論是橫向還是垂直顯示模式，屏幕都能透過3聲道為用家提供不錯的音效，並支援Dolby Vision和Dolby Atmos聲效。此外，機體支援聲控調節音量，用家只要叫出「Hi LG」即可，用來聽歌更加方便。●

LG StanbyME Go規格

作業系統：webOS 22

屏幕：27吋1920×1080像素輕觸式

連接：HDMI、USB、藍牙、Wi-Fi5

體積：670×433×119mm

重量：12.7kg

售價：待定

查詢：3543 7777（LG）

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