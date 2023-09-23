同場加映：銀版Leica 4鏡頭套裝任揀

為了照顧不同用家的需要，今次SL2共推出4款不同鏡頭的套裝，除了原有的Vario-Elmarit-SL 24-70 f/2.8 ASPH. 鏡頭和Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.鏡頭（包含M-L轉接環）套裝外，亦新增Summicron-SL 35 f/2 ASPH.廣角鏡頭和Summicron-SL 50 f/2 ASPH.標準鏡頭兩款新套裝以供選擇。

SL2銀色版的功能與黑色版相同，機身設有電子觀景器，具有更近似近代半專業相機的操控體驗。內置的4700萬像素CMOS全片幅感光元件，配合德國高質素的光學鏡頭，能提供銳利的影像。

可用App遙控部分功能

此外，相機具有IBIS防手震功能，最多可提供5.5級的影像補償；同時其最高感光度為ISO 50,000，在室內或夜晚拍攝都有不錯的優勢。相機可通過Leica FOTOS應用程式連接其他流動裝置，同時能遙控相機的部分功能。●

Leica SL2銀色版規格

感光元件：4700萬像素全片幅CMOS

屏幕：3.2吋觸控式LCD

ISO：50至50,000

儲存：SD card

快門：1/40,000秒（電子）至60秒、B快門

最高連拍：24fps（電子快門）、10fps（機械快門）

體積：146.4×107.5×42.2mm

重量：約840g

售價：$58,800（淨機）

查詢：2385 0118（Leica）