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500多克隨身拍 7級防震AI追焦 Sony的骰全片幅無反 伴遊孖寶

【明報專訊】10月快到，各地的紅葉季節逐漸來臨，可能很多人已經計劃好假期來一趟久違的追楓之旅。雖然現今手機攝力強勁，不過全片幅相機始終有大感光元件的優勢，又可換上長鏡頭拍攝大特寫；加上機身與鏡頭愈出愈輕巧，對於追求極致畫質的用家，仍然是最佳的拍攝「旅」伴。

最近有日本品牌一口氣推出兩款全片幅相機，機身（連電池及記憶卡）僅重500克多一點，而且支援7級機身防震，AI追蹤主體，助用家輕鬆拍攝出大師級作品。

影像處理引擎 效能升8倍

2020年Sony首度推出α7C，將全片幅感光元件放入的骰機身之中，結果市場反應甚佳。今趟Sony不單推出續作，更一口氣推出兩款型號，包括3300萬像素的α7C II，以及較高階的6100萬像素α7CR。

α7C II作為入門型號，主要規格跟早前推出的α7 IV差不多，但α7C II保持着上代的骰機身，連電池及記憶卡僅重514克，比α7 IV的658克輕巧得多，尺寸亦細了一截。α7C II最適合配搭輕便定焦鏡頭，例如是同廠僅重173克的FE 40mm F2.5 G，加起來合共不過687克，對於愛旅攝或街拍的用家，能提供更靈活的拍攝體驗。

輕巧固然重要，但拍攝能力也不能忽視。α7C II搭載最新的BIONZ XR影像處理引擎，效能比上代高8倍。為了提升對焦能力，相機不單提供最多759點對焦點，還配置了與高階型號α7R V相同的AI處理器，能更快更準確地找出主體，即時識別自動對焦。就算拍攝中的人物擺出複雜的姿勢或臉部被遮蓋，人體姿勢估計技術亦能計算出人臉位置來對焦，令用家更輕易拍出清晰的主體。α7C II的AI對焦除能識別人和動物外，還可識別鳥類、昆蟲、汽車、火車和飛機等不同主體。

RAW格式瘦身更靈活

今代另一加強之處，是設有7級光學5軸機身穩定技術，與α7R V的8級防震相差不遠，大大提升拍攝成功率。另一方面，不少攝友為追求相片質素，都會用無損RAW格式來拍攝，缺點是容量大，不利快速連拍。而α7C II的RAW格式相片能在不損失影像質素下壓縮成較小的檔案，可連拍最多27張相片，此外亦提供大、中、小3種無損壓縮影像選項，給用家因應記憶卡容量而選擇。

除了拍照，不少人也愛用無反相機來拍影片。今次α7C II可將相當於6K至7K解像度的影像，輸出為最高4K 60p的影片；同時內置S-Log3伽馬曲線設定，即使在對比度較高的環境下拍攝，也能顯示出更多細節。此外，相機亦配備S-Cinetone功能，來自Sony Cinema Line技術，能為影像提供自然的中和色調，並呈現健康膚色，減少用家後製調色的需要。如果想令影片風格更特別，則可利用機內的 Creative Look功能，更改影片和靜態影像的外觀和感覺。

初代α7C操控上不算就手，今代就有不少改善，其中用家可自定義前置轉盤的功能，另外又加入了靜態影像/影片/慢動作切換轉盤，同時間拍照、拍片也不怕手忙腳亂。構圖時，用家除可觀看XGA取景器，亦可使用機背的側翻LCD觸控屏幕，無論是高低角度拍攝都更加方便。用家還可透過智能手機應用程式連接相機，除能遙控操作相機部分功能外，也可利用手機網絡把相機影像檔案上傳到指定的雲端空間儲存，或是把相片及影片傳送到手機並分享至社交平台。●

Sony α7C II規格

感光元件：3300萬像素全片幅背照式Exmor R CMOS

屏幕：3吋觸控式可變角度LCD

ISO：50（擴展）、100至51,200、102,400（擴展）、204,800（擴展）

儲存：SD card

快門：1/8000秒（電子）至30秒、B快門

最高連拍：10fps

體積：124×71.1×63.4mm

重量：約514g（淨機連電池及記憶卡）

售價：$16,490（淨機）

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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