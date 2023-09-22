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沙發薯：何晞賢與楊悅盈

【明報專訊】我們都是何晞賢？

以下劇透。死亡遊戲完了，日常生活還是要過，這就是第15集，全劇結局的主題，《那年盛夏我們綻放如花》是因為這集被人「捧上神枱」。第14集尾聲，楊悅盈不畏科技公司MTCC的強權，嘗試在「記者會」上揭露其人工智能及聲波裝置殺人的真相，然後被帶走；那些不夠勇敢的人如何晞賢，在第15集終於回到家中牀上，不用擔心沒有回覆信息會「爆頭」而死，可以「一覺瞓天光」，才發覺背負如此遊戲沉重記憶繼續生存的自己，日常生活是另一場「死亡遊戲」。

因為之所以想死，是曾經對這個世界有期望。《那》的學生在名為「已讀不回死全家」的群組中玩死亡遊戲，他們其中一個勝利條件，是找出4個目標人物並把他們殺死，但來到第13集，才發現4個目標人物不是欺凌人工智能「群組管理員」學習對象羅彥輝的4個同學，反而是4個曾對他釋出善意，他以為會回覆他信息的同學，包括楊悅盈。有期望才會有失望，能夠已讀不回的人，都必先收到信息，是被依賴和信任的人。

曾經嘗試成為楊悅盈

群組中那場「死亡遊戲」，以威脅、焦慮、恐懼離間同學感情，日常生活那場「死亡遊戲」，就反映在何晞賢第15集的那句對白，「為什麼你們可以如常上班和上學，甚至去玩，好像什麼事都沒有發生過」，人們因為無力感互相指摘，最後倖存者之間的依賴和信任也一點一滴消耗殆盡。

是什麼讓我們活成了何晞賢？怯懦的他在這場遊戲中總是不敢做選擇，還在好些重要關頭選擇逃避，不同角色都罵他靠楊悅盈才能夠存活下來。在遊戲結束後，他面對滿城的MTCC廣告憤怒卻不敢發聲，心有創傷的他亦不敢再用可使人「爆頭」的電話。網民說「我們都是何晞賢」，是人逐漸變得麻木，只能偶爾重遊故地，希望有些痕迹證明一切存在過。然而楊悅盈被軟禁後，選擇學習寫程式，即使失去自由，也努力尋找破局的可能，「無論任何時代知識都是重要的」，近日有人重獲自由時如此說。

其實我們都不想只是何晞賢。那年盛夏，就算我們只是何晞賢，都有那麼一刻看着楊悅盈孤單的背影，主動牽起她的手，想要成為對方的同伴。而我們現在之所以明白何晞賢，是因為我們都曾經嘗試成為楊悅盈，花綻放後會凋零，其屍體卻會孕育新的生命。●

文：劉螢

相關字詞﹕劉螢 藝文青 ViuTV劇集 電視劇 那年盛夏我們綻放如花

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