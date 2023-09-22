巨型喵星人坐鎮深圳灣

【明報專訊】若你不想山長水遠走到觀瀾及牛湖，也可到深圳市內附近的商場打個轉，例如鄰近深圳灣口岸丶名店林立的深圳灣萬象城，就有眾多喵星人跟大家一起度中秋和國慶！這裏的貓貓小名叫Luna，是深圳灣萬象城Bay de Luna的代言人，造型精靈趣致。展期至10月底完結，想跟它們打卡就要把握時間！