逾300年客家村 一步一藝術

【明報專訊】如果嫌古墟人多，同樣可乘搭深圳地鐵4號線，於終站牛湖站下車，在B出口沿高爾夫大道轉入牛湖興業路，沒多久便抵達鰲湖藝術村。村口有一個半月形池塘，塘上的紅色標誌「ANYWHERE BUT NEW-WHO」玩盡食字，因牛湖的諧音正是「NEW-WHO」，語帶雙關。這條藝術村本來是一條典型客家村落牛湖村（舊稱鰲湖村），村內保留不少青磚灰瓦，樸實無華。村落始建於約1706年，內有5座祠堂丶6座碉樓丶1間從民國時期開辦的學堂「啟明學校」及約100多間客家排屋，歷史悠久。其中由華僑投資興建的啟明學校培育了附近多條村落的孩子，直至1994年才停校。到了2018年經有心村民及相關部門修繕，活化為藝術展場及活動場地。