明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Star Chic

Life & Style

star chic：Bebe Vio將不幸轉化驕人成績 義肢演繹優雅手袋

【明報專訊】Dior於今年秋冬季推出全新袋款Lady 95.22，重新演繹Lady Dior的設計，注入低調的弧形線條。其名字呼應Lady Dior的誕生年份1995年，以及其重生之年2022年。為了隆重其事，Dior找了包括藝術、電影、體育、文學、時裝和音樂等界別的品牌大使，參與廣告宣傳企劃，然而其中一名運動員Bebe Vio，卻在美女如雲的企劃中突圍而出，或會引發觀者的深思。

Lady 95.22以Lady Dior誕生的1995年，以及其重生的2022年兩組數字命名，頌揚品牌繼往開來的精神。手袋設計糅合經典macrocannage大型藤格紋和線條鮮明利落的全新maxicannage特大藤格紋圖案，袋身注入低調弧形線條。單是名字，就讓人意識到品牌對Lady 95.22充滿野心並抱有極高期望，因此手袋的廣告企劃陣容異常鼎盛，粒粒皆星。有份演繹的品牌大使來自不同界別，演藝界有荷李活女星Jennifer Lawrence、Anya Taylor-Joy和Rosamund Pike，音樂界代表有紅遍全球BLACKPINK的Jisoo。另外還有活躍於1990至2000年代的法國名模Laetitia Casta、意大利貴族及社交名媛Beatrice Borromeo，曾與品牌合作的女性主義作家Chimamanda Ngozi Adichie和舞者Sharon Eyal，最後就是運動界的英國網球手Emma Raducanu，以及輪椅劍擊運動員Bebe Vio（圖a）。

馬甲上衣如劍擊護甲

我們聚焦於Bebe Vio的原因，就是她不似其他品牌大使般優雅迷人，例如Anya Taylor-Joy（圖b）單單坐在椅子上也顯得婀娜多姿，輕盈優美地拿着Lady 95.22，作為代言人當然極為稱職，但跟Bebe Vio比起來，又似乎過於「預期之內」。Bebe Vio在企劃中穿上Dior一件類似劍擊護甲的馬甲上衣，手持純白的Lady 95.22手袋，其面部的疤痕和兩雙義肢，就有種如日本動漫《攻殼機動隊》的角色般，充滿cyberpunk的科幻感。其實現年26歲來自意大利的Bebe Vio，從5歲開始便喜歡劍擊運動，卻在11歲患上嚴重的腦膜炎。為了挽救她的性命，醫生不得不截掉她的雙腿膝蓋以下和雙前臂，還留下面部和身體的多處疤痕。但經過3個月的強度治療，再借助專門為她設計的義肢，讓她能再度投身喜愛的劍擊運動，並在往後各項大賽和殘奧會中取得驕人成績。

友人用義肢自拍合照

Bebe Vio能夠將不幸轉化為光榮的生命故事，絕對有賴她堅毅不拔和樂天的性格，她曾在facebook的一個貼子說道：「媽媽總是告訴我，我可以成為生命中的任何人……所以我決定成為一根自拍杆。」照片中友人用她的義肢作為自拍杆合照（圖c），令人會心微笑又感到不可思議。Bebe Vio是如此一個令人肅然起敬的可愛女孩，難怪令演繹Lady 95.22的其他品牌大使有所「失色」。●

WHO: Bebe Vio

WHERE: Lady 95.22手袋廣告企劃

WARDROBE: Dior

查詢：Dior 2524 8277 （置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕手袋

上 / 下一篇新聞