star chic：Bebe Vio將不幸轉化驕人成績 義肢演繹優雅手袋

Lady 95.22以Lady Dior誕生的1995年，以及其重生的2022年兩組數字命名，頌揚品牌繼往開來的精神。手袋設計糅合經典macrocannage大型藤格紋和線條鮮明利落的全新maxicannage特大藤格紋圖案，袋身注入低調弧形線條。單是名字，就讓人意識到品牌對Lady 95.22充滿野心並抱有極高期望，因此手袋的廣告企劃陣容異常鼎盛，粒粒皆星。有份演繹的品牌大使來自不同界別，演藝界有荷李活女星Jennifer Lawrence、Anya Taylor-Joy和Rosamund Pike，音樂界代表有紅遍全球BLACKPINK的Jisoo。另外還有活躍於1990至2000年代的法國名模Laetitia Casta、意大利貴族及社交名媛Beatrice Borromeo，曾與品牌合作的女性主義作家Chimamanda Ngozi Adichie和舞者Sharon Eyal，最後就是運動界的英國網球手Emma Raducanu，以及輪椅劍擊運動員Bebe Vio（圖a）。

馬甲上衣如劍擊護甲

我們聚焦於Bebe Vio的原因，就是她不似其他品牌大使般優雅迷人，例如Anya Taylor-Joy（圖b）單單坐在椅子上也顯得婀娜多姿，輕盈優美地拿着Lady 95.22，作為代言人當然極為稱職，但跟Bebe Vio比起來，又似乎過於「預期之內」。Bebe Vio在企劃中穿上Dior一件類似劍擊護甲的馬甲上衣，手持純白的Lady 95.22手袋，其面部的疤痕和兩雙義肢，就有種如日本動漫《攻殼機動隊》的角色般，充滿cyberpunk的科幻感。其實現年26歲來自意大利的Bebe Vio，從5歲開始便喜歡劍擊運動，卻在11歲患上嚴重的腦膜炎。為了挽救她的性命，醫生不得不截掉她的雙腿膝蓋以下和雙前臂，還留下面部和身體的多處疤痕。但經過3個月的強度治療，再借助專門為她設計的義肢，讓她能再度投身喜愛的劍擊運動，並在往後各項大賽和殘奧會中取得驕人成績。

友人用義肢自拍合照

Bebe Vio能夠將不幸轉化為光榮的生命故事，絕對有賴她堅毅不拔和樂天的性格，她曾在facebook的一個貼子說道：「媽媽總是告訴我，我可以成為生命中的任何人……所以我決定成為一根自拍杆。」照片中友人用她的義肢作為自拍杆合照（圖c），令人會心微笑又感到不可思議。Bebe Vio是如此一個令人肅然起敬的可愛女孩，難怪令演繹Lady 95.22的其他品牌大使有所「失色」。●

WHO: Bebe Vio

WHERE: Lady 95.22手袋廣告企劃

WARDROBE: Dior

查詢：Dior 2524 8277 （置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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