the buzz：12名本地設計師操刀 虛擬時裝超乎想像

在部分老一輩人的眼中，也許對VR這新玩意不感興趣，甚至乎不理解；但對於伴隨數碼科技成長的Z世代來說，他們對新技術的接受程度很高，對虛擬世界探索和體驗持着開放態度，而虛擬技術亦增添了在社交媒體上得到的樂趣。

Z世代透過虛擬形象表達個性

去年，遊戲創作互動平台Roblox便與Parsons設計學院合作，做了一項元宇宙時尚趨勢報告調查，對象為1000名生活在美國的14至24歲青年。報告指出47%受訪者表示喜愛通過打扮虛擬形象來表達自己個性；66%有興趣為自己的虛擬形象穿上名牌商品，而近一半人希望擁有虛擬時尚單品，並會從數碼時尚品牌和設計師中尋找，嘗試在現實生活以外的虛擬世界作不同裝扮。而去年9月誕生的FabriX，便正正看準這個近年興起的數碼時裝潮流，在特區政府「創意香港」的贊助下，為12名新進本地設計師及品牌，製作首個虛擬時裝系列metalook（虛擬造型），讓他們把握更多新機遇，在全球虛擬時裝領域中展示實力，合作設計師及品牌包括Cady Lee、Celine Kwan、Christian Stone、Derek Chan、Harrison Wong、Judy Wong、Kay Kwok、Polly Ho & Andy Wong（品牌Loom Loop碌祿）、Mike Yeung、Shek Leung、Wilson Yip，以及Jason Lee。

「穿上」虛擬時裝 分享虛擬造型

何謂「虛擬造型」？這些運用數碼科技製成的設計，既不受尺碼限制，亦不受顧客性別、年齡或身形所限，將超乎想像的質感與剪裁應用於虛擬服飾設計上，展示出設計師天馬行空的創意。FabriX與數碼時尚平台DressX合作，配合AR擴增實境技術，透過AR濾鏡讓用家「穿上」虛擬時裝，並可上載至社交媒體分享。雙方亦合作創造全球首部擴增實境（AR）照相機，於倫敦及巴黎時裝周期間，分別設於倫敦BFC NEWGEN時裝騷的展示場地及巴黎Palais De Tokyo美術館內SPHERE空間，讓時尚達人體驗科技潮流及虛擬打扮。玩家只要置身在擴增實境（AR）照相機其中，便可透過濾鏡試穿剪裁及造型，並購買喜歡的虛擬時裝產品，於社交平台上呃like！●

查詢：Dressx www.dressx.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com