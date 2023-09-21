明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
The Buzz

Life & Style

the buzz：12名本地設計師操刀 虛擬時裝超乎想像

【明報專訊】VR技術近年急促發展，突破人們的想像力。以時裝設計為例子，能為設計師提供新的創作平台，透過虛擬世界展示服裝，而毋須實際運用布料來製作樣辦，並將設計以數碼方式傳遞給更廣泛的消費者。正值2024春夏時裝周，由PMQ元創方主辦的香港首個虛擬時裝先導計劃FabriX，便運用VR技術把香港一眾新進時裝設計師的虛擬時裝系列帶到國際時裝舞台。

在部分老一輩人的眼中，也許對VR這新玩意不感興趣，甚至乎不理解；但對於伴隨數碼科技成長的Z世代來說，他們對新技術的接受程度很高，對虛擬世界探索和體驗持着開放態度，而虛擬技術亦增添了在社交媒體上得到的樂趣。

Z世代透過虛擬形象表達個性

去年，遊戲創作互動平台Roblox便與Parsons設計學院合作，做了一項元宇宙時尚趨勢報告調查，對象為1000名生活在美國的14至24歲青年。報告指出47%受訪者表示喜愛通過打扮虛擬形象來表達自己個性；66%有興趣為自己的虛擬形象穿上名牌商品，而近一半人希望擁有虛擬時尚單品，並會從數碼時尚品牌和設計師中尋找，嘗試在現實生活以外的虛擬世界作不同裝扮。而去年9月誕生的FabriX，便正正看準這個近年興起的數碼時裝潮流，在特區政府「創意香港」的贊助下，為12名新進本地設計師及品牌，製作首個虛擬時裝系列metalook（虛擬造型），讓他們把握更多新機遇，在全球虛擬時裝領域中展示實力，合作設計師及品牌包括Cady Lee、Celine Kwan、Christian Stone、Derek Chan、Harrison Wong、Judy Wong、Kay Kwok、Polly Ho & Andy Wong（品牌Loom Loop碌祿）、Mike Yeung、Shek Leung、Wilson Yip，以及Jason Lee。

「穿上」虛擬時裝 分享虛擬造型

何謂「虛擬造型」？這些運用數碼科技製成的設計，既不受尺碼限制，亦不受顧客性別、年齡或身形所限，將超乎想像的質感與剪裁應用於虛擬服飾設計上，展示出設計師天馬行空的創意。FabriX與數碼時尚平台DressX合作，配合AR擴增實境技術，透過AR濾鏡讓用家「穿上」虛擬時裝，並可上載至社交媒體分享。雙方亦合作創造全球首部擴增實境（AR）照相機，於倫敦及巴黎時裝周期間，分別設於倫敦BFC NEWGEN時裝騷的展示場地及巴黎Palais De Tokyo美術館內SPHERE空間，讓時尚達人體驗科技潮流及虛擬打扮。玩家只要置身在擴增實境（AR）照相機其中，便可透過濾鏡試穿剪裁及造型，並購買喜歡的虛擬時裝產品，於社交平台上呃like！●

查詢：Dressx www.dressx.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞