showcase：秋冬系列跨越4篇章 隨性休閒運動服 回歸本能

靛藍丹寧和仙人掌綠為主色

Berluti的秋冬系列The Great Escape，跟1963年上映的荷李活電影The Great Escape同名，主角之一是至今依然被視為 fashion icon 的Steve McQueen。電影改編自二戰時期的真實故事，講述一群美國陸軍航空軍及英國皇家空軍戰俘，在德軍的波蘭戰俘營逃亡的故事。對身處現今相對和平穩定地區的男士而言，該不會如電影主角中面對生死存亡的緊要關頭，但即使如此，大家每天都可能面對大大小小的不同挑戰，而The Great Escape系列的本意，正是提供一種回歸本能、無拘無束的穿著方式，讓男士們輕鬆面對任何挑戰。

品牌將系列分成4個篇章，第一篇章Summit Icons（巔峰經典），以大膽的設計，重新定義和完善衣櫥中必備單品為概念。例如採用真絲平紋針織面料和全新皮革材質，並附有品牌的Scritto圖紋，皮革外套、休閒外套和運動褲均帶一種隨性的effortless chic和運動元素，並以品牌經典的靛藍丹寧和仙人掌綠為主色。每個篇章均推出全新配飾，Summit Icons便推出鞋底輕薄、休閒舒適的Trainer系列運動鞋（E），設計帶復古韻味。鞋面材質採用絨面翻毛皮及多種材質的混合面料，搭配Patina古法染色處理的小牛皮鞋跟與鞋舌細節。

結合休閒優雅 實用舒適兼備

第二篇章Ascend Play（攀登遊戲）專注日常必備的運動服飾，務求將休閒和優雅兩者結合。抓絨運動服、慢跑褲和絨面麂皮革徽標運動衫，實用度與舒適度兼備。鹿皮棒球外套和品牌標誌的Scritto圖紋印花尼龍大衣，則讓運動裝變得高雅出眾。篇章以柔軟的Venezia皮革為主要材質，並推出2款全新Softy袋系列：一款是帶有拉鏈隔層和行李箱釦帶的背囊（F），另一款則是可斜揹的大容量公事包，均飾有經典Scritto圖紋的Tuck金屬搭釦。

體現藝術與工匠技藝

Ridge Travel（山脊之旅）則是體現藝術與工匠技藝，將兩者融會貫通。剪裁寬鬆的輪廓，採用彈性羊絨混紡西裝、精緻手工藝皮外套和中性色調的針織衫巧妙搭配，同時推出全新的Toile Marbeuf印花系列（G），設計靈感源自品牌位於巴黎Marbeuf大街精品店內獨有的氛圍，高端大氣，共6個袋款也採用淺塗層精製棉和亞麻帆布製成。最後的Peak Point（登頂時刻），透過先進的技藝和結構，設計出具防風防雨功能的冬季衣飾。其中針織衫和休閒剪裁羊毛西褲，採用品牌特有的暖色調，搭配精緻絎縫外套，以及採用柔軟Patina古法染色皮革製成的輕盈羽絨外套，設計用料極為講究；而即將推出在Patina古法染色皮革壓上Scritto圖紋的Brunico繫帶靴，令旅行靴散發出一股精緻貴氣。另外不得不提今季Patina推出的新色調（H），包括含羞草黃、白玉灰和葡萄紫等，落在品牌經典袋款上，成為品味之士難以抗拒的雋永配飾。●

查詢：Berluti 2343 0855（中環店）

文：溫兆明

模特兒：BoHo（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]